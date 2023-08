Ripartono le attività della Pallacanestro Alghero

È iniziata la stagione 2023/2024 per la Pallacanestro Alghero. L’inizio di tutti i gruppi nella giornata di ieri, lunedì 28 agosto.

La novità in casa giallo-rossa è la partecipazione al Campionato Senior ora chiamato Division Two, dopo circa 8 anni dall’ultima partecipazione nel 2015/16 in Serie D. Importanti novità sotto l’aspetto degli sponsor grazie alla disponibilità di un Main Sponsor che a breve verrà presentato alla città.

Lo staff tecnico del Settore Maschile della Pallacanestro Alghero vede il riconfermato Matteo Mastropietro che andrà a ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico di tutto il settore maschile e allenatore della prima squadra, che affronterà il campionato di Division Two, e dell’Under 17 e Under 15 eccellenza. Inoltre verranno disputati i CampionatiU19Silver e U17 Silver, U 14 Silver e U13 Elite. Lo staff tecnico incrementa il proprio organico con Cabras Mauro, Giglio Alessio, Maricca Salvatore e Imbrea Cristina “continuando a dare grande importanza all’attività nel settore giovanile che tante soddisfazioni ha dato alla società con ben 5 Titoli Regionali vinti negli ultimi 3 anni tra maschile e femminile” si legge in una nota.

“Ulteriori novità riguardano il nostro Progetto “Diritto a Canestro” che ha portato alla Pallacanestro Alghero i talentuosi 2008: Coulibaly e Nochovnyi, che hanno già calcato i campi della Sardegna, e prevede a brevissimo l’ arrivo di un’altro giocatore del 2009 di 202 cm che andrà a rinforzare il gruppo U 15 Eccellenza( nati 2009-10)” si legge ancora.

Per il Settore Femminile la Pallacanestro Alghero, continua la collaborazione con il Basket 90, rimodulata in base alle attuali esigenze delle 2 associazioni. Antonello Muroni e Cristina Imbrea alleneranno le Under 15, le Under 14 e Under 13. “Anche il settore femminile ha dato in questi anni , grazie alla fondamentale collaborazione con il B90 grandi soddisfazioni con titoli Regionali e Finali Nazionali, oltre a 2 partecipazioni alla Coppa Italia U14” sottolineano dalla società. “Tutto questo ha permesso all’atleta Giulia Olandi di poter essere convocata in ben 4 raduni e partecipare al torneo U15 in Grecia con la Nazionale da protagonista. Dal prossimo anno Giulia Olandi giocherà con il Basket Costa, una delle maggiori realtà italiane a livello giovanile”.

Anche il fondamentale Settore Minibasket coordinato anche questo anno dal Formatore Nazionale Antonello Muroni è pronto a ripartire dal 4 settembre e vedrà tra i suoi Istruttori Costa Fabio e Cresci Eleonora e la new entry Pedroni Leonardo . Prevista la partecipazione ai Campionati Esordienti maschili e femminili per i nati e nate 2012-2013 e ai Trofei minibasket aquilotti, gazzelle, scoiattoli e libellule per i nati e nate dal 2014 al 2019 (per info tutti i giorni dalle ore 17:30 alle 19:30 presso la Palestra Palamanchia).

“La Pallacanestro Alghero che questo anno compie 38 anni di attività, è consapevole del suo ruolo e del ruolo fondamentale svolto dallo sport – si legge ancora nella nota della società – Lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa. E’ lo specchio della nostra società, in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento più o meno virtuose. Rappresenta, dunque, un importante momento di crescita e di inclusione , sia da un punto di vista fisico-motorio che psicologico-emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione delle personalità dei ragazzi e ragazze coinvolti”.