Bus sovraffollati e corse insufficienti da e per l’aeroporto, Bamonti: “Intervenga Todde”

“La denuncia del sindacato Orsa TPL dell’Arst sui bus sovraffollati e sulle corse insufficienti da e per l’aeroporto di Alghero fotografa una situazione ormai fuori controllo. Passeggeri lasciati a terra, ritardi e collegamenti inadeguati sono indegni per una città turistica e per uno degli scali più importanti della Sardegna”. Lo scrive, in una nota, Alberto Bamonti, consigliere comunale del gruppo Noi Riformiamo Alghero, secondo il quale “non è accettabile che, mentre aumentano voli e presenze, il servizio pubblico resti insufficiente e organizzato come se fosse ancora bassa stagione”.

“La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, intervenga una volta per tutte su ARST, in maniera decisa, con un piano serio di potenziamento dei servizi su Alghero con più corse, più mezzi e collegamenti adeguati ai flussi aeroportuali. Alghero merita servizi all’altezza, non disagi continui e improvvisazione” aggiunge il consigliere comunale del gruppo di maggioranza.