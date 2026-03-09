500 anni di devozione: Alghero si illumina per la Settimana Santa
Dai caratteristici drappi rossi al rito del Desclavament, ecco tutti gli itinerari e le celebrazioni di un evento unico al mondo che unisce la comunità e incanta i visitatori.
ITINERARIO PROCESSIONI SETTIMANA SANTA 2026
27 MARZO: Venerdì di Passione
Ore 20:00 – Processione dell’Addolorata
Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco. Rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia.
Ore 10:00 – Benedizione delle Palme nella Chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale: via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.
Rientro della Confraternita presso la Chiesa della Misericordia.
Ore 20:00 – Processione dei Misteri
Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Omelia in Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, rientro presso la Chiesa della Misericordia.
Ore 10:00 Cattedrale: Santa Messa Crismale celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – Accompagna la funzione il Coro Diocesano Alghero-Bosa
Ore 18:30 Cattedrale: Messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.
Ore 21:00 – Processione per visita Eucaristica | “Les Cerques”
Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Chiesa di San Michele, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Via Mons. Ciuchini, Chiesa della Mercede, Via Mons. Ciuchini, Via Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via Kennedy, Largo San Francesco, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto e rientro presso la Chiesa della Misericordia.
Ore 22:00 Cattedrale: Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione.
Ore 08:00 Cattedrale: Ufficio delle letture e Lodi Mattutine
Ore 11:20 Processione della Via Crucis
Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Piazza Porta Terra, via Sassari, Scalo Tarantiello, Banchina Dogana, Porto Salve, Piazza Civica, Piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria.
Ore 11:40 Cattedrale: Innalzamento del Cristo – Accompagna la funzione l’Associazione Musicale Lo Frontuni
Ore 16:00 Cattedrale: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore. Presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, Lettura della Passione, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.
Ore 20:00 Processione del Discendimento verso la Cattedrale
Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.
Ore 20:30 Cattedrale: Predica del Discendimento – accompagna il rito il Coro Polifonico Algherese
Proiezione esterna della funzione in Piazza Duomo
Ore 21:30 – Processione del Venerdì Santo
Percorso: Cattedrale, Via Santa Barbara, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G.Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Piazza Sulis (ore 22:10 circa) , Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Piazza della Mercede (ore 22:40 circa), Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Torre di Porta Terra (ore 23:20 circa), Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia (ore 23:40 circa).
Ore 21:00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino – il Coro Polifonico Algherese cura i canti della celebrazione.
Ore 9:00 Processione della Madonna
Percorso: Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo angolo Via C. Alberto (Incontro)
Ore 09:30 Processione di Gesù Risorto
Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo angolo Via C. Alberto (Incontro)
Ore 09:50 Processione
Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via La Marmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.
Ore 10:30 – Cattedrale: Messa Solenne presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.
Ore 12:00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia: Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.
Ore 12:00 Cattedrale: Santa Messa
Ore 10:30 Santuario N.S. di Valverde: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino- canta l’Associazione Coro Polifonico Olmedese Incantos
I fedeli sono invitati ad indossare l’abito scuro nelle processioni del giovedì e venerdì SantoEVENTI COLLATERALI
27 marzo – Venerdì di Passione
Ore 20:30 – Cattedrale
“Concerto Spirituale” a cura dell’Associazione Musicale “Lo Frontuni” – Cattedrale di Santa Maria al termine della processione.
29 marzo – Domenica delle Palme
Ore 18:30 – Parrocchia di S.G.Bosco
Les ondes de gener. La storia del Cristo di Alicante raccontata con i versi di Franco Cano accompagnata dalle musiche tradizionali della Settimana Santa Algherese, con la partecipazione di Gabriella Buseddu, Paola Gallo ed Enza Castellaccio.
A cura dell’Associazione Banda musicale “Antonio Dalerci”
29 marzo – Domenica delle Palme
Ore 20:30 – Cattedrale
“Le sette ultime parole di Nostro Signore sulla Croce” di Saverio Mercadante – Un viaggio nella musica Sacra | L’Associazione “Pro Arte” Alghero propone l’intenso oratorio per soli, coro e orchestra che mette in musica le ultime frasi di Cristo sulla Croce. Un capolavoro di profonda spiritualità che unisce solennità sacra e forza drammatica.
11 aprile: Concerto di Musica Sacra
Ensemble vocale tedesco e solisti
Quartetto d’archi
Claudio Sanna, Organo/Pianoforte
Giovanni Solinas, direttore