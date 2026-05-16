Il progetto “Eco Inn” unisce tutela ambientale e imprese: ecco le 9 eccellenze coinvolte

Il progetto Eco Inn arriva ad Alghero. Protagonista il Parco di Porto Conte con una tre giorni di incontri, relazioni e visite alla Grotta Verde e a Porto Conte Ricerche. Sono 9 le aziende individuate per fare parte del partenariato volto a coniugare innovazione sostenibile, economia circolare e blue e green economy. L’iniziativa, rientrante nel programma Interreg VI Italia-Francia Marittimo 2021-2027, nasce con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica attraverso lo sviluppo di modelli innovativi promuovendo pratiche di economia circolare, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse locali.

Obiettivi. Il progetto, si inserisce nel quadro delle politiche europee dedicate alla cooperazione territoriale e alla transizione verde, contribuendo alla costruzione di modelli di sviluppo resilienti e sostenibili per le comunità locali dell’area marittima Italia-Francia, e si pone diversi obiettivi: favorire lo sviluppo delle PMI e l’aumento della loro competitività grazie allo sviluppo di competenze e all’introduzione di innovazioni sui temi dell’economia circolare, della sostenibilità e della transizione ecologica e digitale; accompagnare le imprese in un percorso di crescita e trasformazione, favorendo l’adozione di soluzioni digitali e sostenibili per rispondere alle nuove sfide del mercato; creare un ecosistema di innovazione relazionandosi con centri di ricerca e con giovani soggetti versatili e intraprendenti, capaci di inserirsi in azienda e accompagnarla nei processi di transizione.

Dopo la Liguria e la Corsica, sarà l’ente con sede a Tramariglio a ospitare gli eventi del progetto Eco-Inn: momento clou del programma sarà l’incontro pubblico, previsto per giovedì 21 maggio, dalle 9.00, nella sala conferenze di Casa Gioiosa, finalizzato alla presentazione delle attività in realizzazione sul territorio sardo e del “l’Osservatorio delle Tecnologie” (strumento messo a disposizione dal partenariato di progetto per le piccole imprese), che vedrà l’apertura dei lavori da parte del presidente dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù.

Entrando nello specifico del progetto, nel territorio di Alghero, il Parco Naturale Regionale di Porto Conte ha individuato 9 aziende del territorio (Pastificio Artigianale di Spada Antonio & Tanda Pasquale, Azienda Agricola Lotto Eleonora Giuseppina, Azienda Agrituristica Sa Mandra, Stella Maris Società Agricola, Azienda Palmavera di Fressura Giovanni Battista & c., Bombarde Farm – Azienda Agricola Canu Emilio, Obispots Società Agricola, Pastificio Artigianale Sa Domo De Gra e Blu Mare Service) al fine di creare nuove opportunità di crescita sostenibile, mettendo in rete imprese, istituzioni, centri di ricerca e attori del territorio. Il progetto punta a sostenere processi di innovazione classi di mettere insieme tutela ambientale, sviluppo economico e inclusione sociale.

Tra le attività previste figurano percorsi di accompagnamento e formazione, azioni di networking transfrontaliero e sperimentazioni innovative orientate alla sostenibilità, con particolare attenzione ai settori strategici della gestione delle risorse naturali, dell’economia circolare, delle biotecnologie e delle filiere produttive sostenibili. Formazione. Nello specifico saranno i “tecnologi” a seguire i giovani laureati guidati dai esperti dei vari settori (senior), in totale una quindicina di professionisti, seguono, per un anno (fino a gennaio 2027), passo passo, le imprese, con l’obiettivo di sviluppare e far crescere le varie progettualità.

“Eco-Inn” rappresenta un’importante occasione per rafforzare il ruolo del territorio come laboratorio di innovazione ambientale e sostenibile, valorizzando competenze, ricerca e collaborazione internazionale”, sottolineano i partner coinvolti. L’incontro di giovedi 21 maggio sarà trasmesso anche con diretta streaming e sarà possibile, quindi, anche effettuare la partecipazione online. Il link per lo streaming sarà fornito dopo la compilazione del form, presente QUI.