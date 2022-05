Pony Master Show: presenti i cavalieri algheresi

C’erano anche i cavalieri del Club Ippico Capuano all’edizione 2022 del Pony master Show, uno degli eventi di maggior rilievo in ambito nazionale svoltosi dal 22 al 25 Aprile presso l’Arezzo Equestrian Center. Da Alghero sono partiti alla volta della Toscana, Nicolò Oteri in sella a Quintu, Sofia Farinelli su Istella, Svea Caruso su Quintu e Francesca Puledda su Istella che sono stati protagonisti nelle competizioni con i loro pony, accompagnati dall’istruttore Luca Steccato. Ma la Sardegna è stata protagonista con tanti altri binomi provenienti da ben otto società sportive isolane.

Salto ostacoli, Polo, Carosello e ancora presentazione e dressage, pony games e gimkane. Tutte le specialità in programma che hanno visto i numerosi partecipanti misurarsi sul campo di gara. Una manifestazione, come detto, tra le più importanti d’Italia che ogni anno richiama sempre tanti partecipanti, club e squadra ma anche tanti appassionato. In questo 2022 sono stati bene 1800 i pony, gara qualificante anche per la finale i della Coppa Italia Club .

“Prosegue la nostra attività con i ragazzi che fanno competizioni in diverse zone della Sardegna ma anche oltre Tirreno. Per noi è un momento dove raccogliamo i frutti di tanto lavoro, allenamenti e ore di preparazione. Non possiamo che essere felici e soddisfatti di come i nostri ragazzi hanno affrontato questo importante appuntamento – ha detto Alessandra Pes, responsabile Club Ippico Capuano.