Blanco infiamma l’estate sarda: il 6 agosto sarà la stella dell’Alguer Summer Festival

L’estate 2026 della Sardegna si arricchisce di uno dei nomi più attesi del panorama musicale italiano. Blanco ha ufficialmente annunciato le date del suo “Tour Estate 2026”, prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, confermando una tappa imperdibile ad Alghero il prossimo 6 agosto.

L’artista, reduce dal lancio del nuovo album MA’ (in uscita il 3 aprile per EMI Records Italy), approderà all’Anfiteatro Ivan Graziani all’interno dell’Alguer Summer Festival. L’evento è frutto della sinergia tra Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Rock’n’Beer e l’Associazione Eventi Beneficienza Valledoria, in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory.

Un calendario da record per Alghero:

Il nome di Blanco va a blindare una programmazione già stellare per il festival algherese. Il cartellone del 2026 si preannuncia come uno dei più densi di sempre:

1 agosto: Litfiba

2 agosto: Fiorella Mannoia

4 agosto: Claudio Baglioni

5 agosto: Luca Carboni

6 agosto: BLANCO

8 agosto: K Pop is coming

9 agosto: Il Volo

11 agosto: Mannarino

19 agosto: Marco Masini

20 agosto: Capo Plaza

21 agosto: Fulminacci

22 agosto: Caparezza

I live estivi saranno per Blanco la prosecuzione naturale de “Il primo tour nei palazzetti” (previsto tra aprile e maggio) e rappresenteranno la prova del nove per il nuovo progetto discografico. Sotto la direzione artistica di Stefano Clessi, MA’ promette di segnare un’evoluzione profonda nella carriera del cantautore bresciano, che porterà sul palco i nuovi brani accanto alle hit che hanno scalato le classifiche negli ultimi anni.

Info e Prevendite

La corsa al biglietto inizia oggi: i tagliandi per la data di Alghero saranno disponibili da venerdì 13 marzo, alle ore 18:00 su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati.

L’album MA’ è inoltre già disponibile in preorder in quattro versioni: LP bianco autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato, oltre alle versioni standard LP e CD.