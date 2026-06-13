Rivoluzione trasporti, FdI Alghero blinda l’arrivo di FlixBus: «Un successo per l’isola»

Una vera e propria svolta per la mobilità interna della Sardegna, destinata a ridisegnare i flussi turistici e i collegamenti per i pendolari tra il nord e il sud dell’isola. L’avvio ufficiale della prima linea targata FlixBus in terra sarda incassa il plauso convinto del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ad Alghero, che celebra l’evento come un traguardo storico e di fondamentale importanza per l’intero territorio regionale.

La nuova rotta della celebre compagnia di autobus extraurbani garantirà un servizio quotidiano e capillare, mettendo in rete centri nevralgici come Alghero, Sassari, Oristano, Sanluri e Cagliari. L’aspetto più strategico del piano industriale risiede però nell’integrazione intermodale: i mezzi assicureranno infatti un collegamento diretto e continuativo con i due principali scali aeroportuali della tratta, ovvero l’aeroporto di Fertilia nella Riviera del Corallo e quello di Elmas nel capoluogo sardo. Secondo i rappresentanti locali del partito, si tratta di un potenziamento infrastrutturale che non solo agevolerà gli spostamenti dei residenti, ma offrirà una valida e moderna alternativa ai visitatori internazionali.

Il direttivo algherese di Fratelli d’Italia ci tiene a precisare che l’approdo del colosso dei trasporti nell’isola non è frutto del caso, ma premia l’articolato lavoro istituzionale portato avanti dall’onorevole Salvatore Deidda. Il parlamentare ha lavorato a lungo dietro le quinte per scardinare e superare i paletti burocratici e logistici che fino a questo momento avevano precluso alla Sardegna l’accesso alla rete FlixBus, mantenendo un canale di dialogo serrato e costante con i vertici dell’azienda per dimostrare la sostenibilità economica dell’investimento.

L’introduzione di queste nuove corse viene vista dal coordinamento cittadino non come un punto d’arrivo, bensì come il tassello iniziale di un mosaico molto più ampio orientato a un sistema di trasporti finalmente efficiente, integrato e al passo con gli standard europei. L’auspicio della sezione algherese è che il progetto pilota possa presto espandere i propri confini, allargando la rete delle fermate ad altre località dell’isola per fungere da volano definitivo per l’economia e la destagionalizzazione del turismo sardo.