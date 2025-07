Alguer Summer Festival, al via la nuova edizione

Quarta estate in compagnia dell’Alguer Summer Festival. L’attesa rassegna di musica e spettacoli, voluta da Shining Production e organizzata in collaborazione con Roble Factory, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, ritorna anche quest’anno nella Riviera del Corallo con un cartellone di eventi che, a partire dal 5 agosto, proseguirà per tutto il mese per una nuova estate da vivere all’insegna dei grandi appuntamenti dal vivo.

Per l’edizione 2025 l’Alguer Summer Festival si propone in una doppia veste, alternando i suoi appuntamenti fra il grande palco che, come ormai da tradizione, illuminerà l’anfiteatro Ivan Graziani a due passi dalle spiagge cittadine di Maria Pia e la suggestiva cornice de Lo Quarter, nell’incantevole centro storico della Città.

Ancora una volta, L’Alguer Summer Festival offrirà una lunga serie di appuntamenti che saranno occasione di vivere le sere d’estate algherese in compagnia di alcuni dei più importanti nomi della scena artistica italiana e internazionale.

L’Alguer Summer Festival quest’anno ospiterà al suo interno SPETTACOLI DI PAROLE una nuova rassegna di spettacoli, organizzata da Shining Production con Roble Factory e, per le date algheresi, in collaborazione con il Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Spettacoli di Parole presenta una serie di appuntamenti legati dal fil rouge della parola, intesa come forma d’arte. Spettacoli in cui la parola si fa racconto, diviene musica, apre momenti di riflessione, di incontro e di relazione.

Gli eventi all’anfiteatro Ivan Graziani

A inaugurare la manifestazione, il 5 agosto, GIANLUCA GOTTO che porta sul palco dell’anfiteatro Ivan Graziani il suo nuovissimo talk, intitolato Le Tre Vie del BenEssere. Dopo il successo della precedente tournée, Gianluca Gotto torna sul palco con un nuovo talk alla scoperta della “ scienza della vita ”, l’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito. Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale.

Il 7 agosto, un grande e atteso ritorno sul palco dell’Alguer Summer Festival, FABRI FIBRA porta il suo FESTIVAL TOUR 2025 ad Alghero. Un’occasione per riascoltare dal vivo tutti i successi di FABRI FIBRA e alcuni dei brani del nuovo album “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”, album al primo posto della classifica di vendita sia generale che quella legata a Cd, vinili e Cassette. FESTIVAL TOUR 2025 segna il ritorno sui palchi di FABRI FIBRA a più di due anni di distanza dall’ultimo live.

L’8 agosto, un altro importante nome sul palco dell’anfiteatro algherese. ALFA che, dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese annuncia oggi “Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono. A più di un anno dall’uscita dell’album già disco di platino “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”, è uscito il 30 maggio per Artist First la versione deluxe che contiene cinque brani inediti. Questa nuova versione dell’album porta con sé anche il singolo “A me mi piace” feat. Manu Chao.Il brano, nato dalla collaborazione con Manu Chao, è un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l’inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Il singolo “A me mi piace” di Alfa feat. Manu Chao sta dominando le classifiche musicali internazionali. Dal suo lancio il 9 maggio 2025, il brano ha raggiunto la posizione numero 1 sia nella classifica Top 50 Italia di Spotify che nei brani più ascoltati di Amazon Music, consolidando il successo dell’artista genovese. Inoltre, “A me mi piace” è entrato nelle classifiche Spotify Viral 50 di Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera, testimoniando il suo impatto a livello europeo. La canzone è anche presente nella classifica globale Viral 50, confermando la sua popolarità internazionale.

Un evento organizzato da Shining Production in collaborazione con Le Ragazze Terribili, Roble Factory, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

Già tutto esaurito per il concerto del 10 agosto di MANU CHAO. Autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, recentemente anche il giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo “A me mi piace”, che è già diventata la hit dell’estate in Italia ed è entrata nelle classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria. Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali. Il suo rapporto con il nostro Paese è veramente speciale e quest’anno Manu Chao ha deciso di tornarci per dei nuovi appuntamenti che si trasformeranno in vere e proprie feste per tutti, cantando i grandi inni della sua carriera: da “Mala Vida” a “Clandestino”, passando per “Próxima Estación: Esperanza” fino all’ultimo album “Viva Tu”.

L’evento è parte della rassegna Spettacoli di Parole.

Il 16 agosto, ancora un gradito ritorno all’Alguer Summer Festival, Enrico Brignano che, dopo il successo de ‘I 7 Re di Roma’ torna in scena con un nuovo e attesissimo spettacolo: ‘Bello di mamma!’ (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un inedito one man show che attraverserà l’Italia nell’estate 2025. Tra comicità, satira e momenti di profonda emozione, l’attore si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento. In un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive il gioco di Brignano sarà proprio quello di ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione “bello di mamma”, rassicurante e amorevole – ci regalava… rintracciare la strada che conduce alla serenità, quanto meno, un antidoto che porti con sé la consapevolezza di cui abbiamo bisogno. Il cuore dello spettacolo è proprio questa riflessione ironica, a tratti beffarda, a tratti malinconica, su ciò che siamo diventati e su ciò che abbiamo perso. Ma soprattutto su ciò che, forse, possiamo ancora ritrovare. E come sempre, sarà la risata – intelligente, graffiante, mai banale – a fare da filo conduttore in questo nuovo viaggio teatrale che toccherà alcune delle location più suggestive del Paese.

Il 18 agosto, arriva BARBASCURA X con il suo nuovo spettacolo Sono Qui Per Chaos. Lo YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, Barbascura X, porterà il suo racconto strano tra scienza, evoluzione, seghe mentali e l’assoluta casualità della vita, sul palco dell’anfiteatro Ivan Graziani. Barbascura X, per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare gli argomenti scientifici, è stato definito il punk della divulgazione scientifica. Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali.Il suo spettacolo teatrale Amore Bestiale ha contato più di 90 date, calcando la scena dei più grandi palchi d’Italia. È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha realizzato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi (come 72 Animali Pericolosi, Pechino Express e Micromostri). Un evento organizzato da Mister Wolf.

Il 20 agosto, VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90 illuminerà ancora una volta il palco dell’Alguer Summer Festiva. Il ive show anni Novanta più grande del Paese, che proprio nella Riviera del Corallo ha fatto registrare negli scorsi anni diversi sold out, ritorna con il suo inimitabile spettacolo che vedrà sul palco tanta animazione, ballerine, frontman, sorprese ed effetti speciali. Una serata all’insegna del divertimento, per rivivere un decennio divenuto iconico, con la sua musica tutta da ballare e cantare.

Gli eventi al Quarter

La dimensione più intima e suggestiva de L’Alguer Summer Festival prende il via il 6 agosto a Lo Quarter con TURBOPAOLO che porta nella Riviera del Corallo il suo Solo Show. Uno dei più divertenti comici degli ultimi tempi, Turbopaolo, al secolo, Paolo Sarmenghi, è considerato tra i più esilaranti comici nativi digitali diventato virale sui social grazie alla sua irriverenza, tra una laurea in giurisprudenza e ironia quotidiana. Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, adv, delfini e tutto quello che l’Internet può farci venire in mente e a cui solo Turbopaolo riesce a dar forma sono alcuni dei soggetti dei suoi sketch. Turbopaolo ha un feed imprevedibile su cui procrastinare per ore e adesso anche uno spettacolo di stand up comedy. Direttamente dallo sconfinato universo di Tik Tok fino ai palchi, Turbopaolo approda nel mondo fisico con uno spettacolo comico ricco di ironia in pieno stile social media. Turbopaolo 750 e Turbopaolo 1000 proseguono il percorso iniziato con Turbopaolo 500, il suo primo spettacolo di stand up comedy. Evento organizzato da Roble Factory con Shining Production e la collaborazione del Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

Il 25 agosto, torna la rassegna Spettacoli di Parole con PAOLO RUFFINI, sul palco de Lo Quarter con “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai”. Uno spettacolo teatrale interpretato dallo stesso Paolo Ruffini e diretto da Claudia Campolongo, ispirato all’omonimo podcast di grandissimo successo, che ha conquistato il pubblico su Spotify e sui social network regalando uno sguardo puro e spontaneo sul mondo e sulle tematiche esistenziali proprie della vita degli adulti attraverso interviste a bambini tanto ironiche quanto profonde. Uno spettacolo di comicità e improvvisazione per famiglie e un viaggio tra passato e futuro per re-imparare le cose che solo i più piccoli realmente “sanno”, ma che inevitabilmente, col tempo e l’esperienza, le persone perdono: il senso del gioco e dell’amore incondizionato. Perché “la vita è un gioco la cui prima regola è far finta che non lo sia”, come diceva Alan Wilson Watts.

Il 28 agosto è in arrivo anche HERBERT BALLERINA, con il suo primissimo spettacolo teatrale – Come una catapulta – prodotto da Paolo Ruffini attraverso la sua Vera Produzione. Il titolo è già di suo uno spettacolo. Però, non basta: tutti ricordano l’iconica espressione di Ballerina nei panni di Pino Cammino, storica maschera ai tempi della collaborazione di Herbert con Maccio Capatonda. Nessuno, però, può ipotizzare cosa accade in questo spettacolo. E giustamente. Perché, forse, nessuno è pronto ad entrare nel mondo che ha Herbert ha inventato per il suo debutto sul palcoscenico. Con Herbert vale sempre il detto “non è finita finché non è finita”. Un susseguirsi serrato di gag che dipingono come solo Herbert sa fare – con lucida ed esilarante (auto)ironia – tutte le assurdità che fanno parte dell’ordinario e del quotidiano: dinamiche di vita comune così nonsense da diventare terribilmente divertenti. Anche lo spettacolo di Herbert Ballerina rientra nella rassegna Spettacoli di Parole.

Ancora un appuntamento con Spettacoli di Parole, il 3 settembre, JACOPO CULLIN porta ad Alghero “È inutile a dire!”, uno spettacolo capace di registrare il tutto esaurito nei teatri e arene di tutta la Sardegna e in alcuni tra i palcoscenici più rilevanti per la comicità nazionale (l’Ambra Jovinelli di Roma, il Teatro Manzoni di Milano, il Teatro AncheCinema di Bari e il Teatro Gioiello di Torino). L’attore e regista cagliaritano andrà in scena sul palcoscenico de Lo Quarter per un appuntamento organizzato da Shining Production e Roble Factory in collaborazione con il Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Come sempre, Cullin sarà affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso. “È inutile a dire!” nasce nella seconda metà del 2018 dalla penna di Cullin, con la precisa volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo. Attraverso le poetiche e argute visioni di tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), l’autore evidenzia problemi e fragilità della attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

I biglietti per tutti gli spettacoli dell’Alguer Summer Festival sono disponibili al sito www.alguersummerfestival.it e presso i punti vendita autorizzati. Ad Alghero è possibile acquistarli anche all’Atelier#3 via Carlo Alberto 84, Alghero (SS), mentre a Sassari, presso la sede de Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 – infoline 079.278275.

Le informazioni sugli orari, modalità di accesso agli eventi e altro tipo di comunicazioni, sono disponibili sui canali ufficiali del festival.