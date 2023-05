Alghero capitale del powerlifting

Si svolgerà ad Alghero, dal 2 al 4 giugno, col patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, il campionato mondiale Single Lift organizzato dalla federazione sarda “SARDFPA”. La manifestazione porterà nel territorio oltre ai 280 atleti iscritti alle gare anche una moltitudine di turisti legati all’evento, quali allenatori, accompagnatori e familiari, favorendo e accrescendo il turismo e apportando un vantaggio economico e di immagine alla Città e all’intero territorio Sardo. Per la prima volta la Città di Alghero è chiamata ad organizzare un evento sportivo di livello mondiale in una delle discipline legate alla pesistica che in tutto il mondo ha conquistato giovani di tutte le età. Le nazioni che hanno aderito all’evento sono la Germania, l’Inghilterra, la Francia, la Svizzera, la Moldavia, il Canada, gli Stati Uniti oltre l’Italia e alla delegazione Sarda che in questo contesto gareggerà a se stante, purtroppo, a causa della guerra mancheranno molte nazioni dell’est europeo come l’Ucraina, la Bielorussi e la Russia.

Tra le fila della squadra Sarda saliranno in pedana molti pluricampioni del mondo, atleti che nell’arco degli anni hanno ottenuto e continuano a ottenere sempre grandi risultati. La stessa città di Alghero porterà in pedana gli atleti della Power Club che già in diverse occasioni hanno ottenuto dei risultati eccellenti, alcuni dei quali anche detentori di record nazionali e internazionali, questi atleti rispondono al nome di Silvia Spano, Alessandra Salis, Salvatore Caneo, Giuseppe Caria, Michele Marras, Andrea Marrosu, compagine che sarebbe risultata più ampia se non fosse per infortuni o cause di lavoro, atleti di tutto rispetto, pluripremiati e anche detentori di record quale Antonio Garau. La manifestazione, che avrà ingresso libero al pubblico, si svolgerà su tre giornate, una per ciascuna disciplina, il venerdì lo Squat, il sabato la Distensione su panca e la domenica gli Stacchi da terra, sempre domenica ci saranno le premiazioni delle nazioni e degli atleti che avranno raggiunto il punteggio assoluto. La manifestazione, sarà trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo

. La Presidente della federazione sarda, Simona Lapustea, dice: “Per noi della SARDFPA è un grande onore aver potuto organizzare questo evento mondiale. La presenza di tanti atleti ripartiti in così tante nazioni è un segno tangibile della grande professionalità e stima riconosciuta alla Nostra Federazione. Non posso che ringraziare il Sindaco di Alghero, Mario Conoci; il Consigliere Regionale, Marco Tedde; Il Presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu; l’Assessore allo Sport, Maria Grazia Salaris; il Detentore del PalaManchia, Antonello Muroni, e tutti coloro che hanno contribuito fattivamente all’organizzazione di questo mondiale quali Salvatore Caneo, Giuseppe Caria e non ultimo Nicola Ruiu. Un ringraziamento va al nostro sponsor principale, la “Shark Rig” e a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Molte sono le speranze di portare a casa ottimi risultati da parte dei powerlifter sardi provenienti dalle gare di selezione, atleti che daranno vita ad una avvincente competizione”. Conclude la Presidente “Questo grande evento è un importante vettore per far conoscere Alghero e la nostra Sardegna nel mondo”.