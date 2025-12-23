Wizz Air collega Alghero e Tirana

Wizz Air, una delle principali compagnie aeree operanti in Italia e scelta da quasi 21 milioni di passeggeri nel Paese nel corso del 2025, e SOGEAAL, società di gestione dell’Aeroporto di Alghero, rafforzano la loro partnership annunciando una nuova connessione diretta tra la città del nord della Sardegna e Tirana.

Il nuovo collegamento, operato due volte a settimana (mercoledì e domenica), prenderà il via il 24 giugno 2026, in occasione della prossima stagione estiva, inaugurando per la prima volta i voli diretti tra il Nord-Ovest della Sardegna e la capitale albanese.

Tutti i voli saranno operati con aeromobili Airbus A321neo, che garantiscono elevati standard di comfort per i passeggeri e una significativa riduzione delle emissioni. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 19,99 euro.

Tirana è una delle capitali emergenti più dinamiche e vivaci d’Europa, capace di sorprendere per il suo mix unico di architettura moderna e colorata, una storia profonda e una rinomata ospitalità. Dai viali del quartiere Blloku ai musei sotterranei di Bunk’Art, la città rappresenta una meta imperdibile che coniuga tradizione e una forte spinta verso il futuro. Una destinazione sempre più attrattiva non solo per il turismo internazionale, ma anche per i numerosi italiani che vi studiano o lavorano.

Grazie a questo nuovo collegamento diretto, dalla prossima estate scoprire l’energia di Tirana sarà ancora più semplice per i passeggeri in partenza da Alghero. La “capitale delle Aquile” diventa così una meta facilmente raggiungibile ed economicamente accessibile, rispondendo alle esigenze di chi cerca comodità, efficienza e tariffe competitive. Con questa novità, Wizz Air amplia ulteriormente l’offerta dedicata ai viaggiatori sardi, puntando su una rete di destinazioni sempre più ampia, accessibile e a basso costo.

Il lancio della rotta Alghero–Tirana conferma il ruolo strategico dello scalo sardo nei piani di crescita di Wizz Air in Italia e il consolidamento della presenza della compagnia sul territorio. La nuova connessione si aggiunge alle quattro rotte internazionali già operative dall’aeroporto di Alghero verso Bucarest, Budapest, Sofia e Varsavia, rafforzando la connettività della Sardegna e sostenendo lo sviluppo del turismo e della mobilità.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: «L’apertura della rotta Alghero–Tirana rappresenta un pilastro fondamentale del nostro impegno per diversificare la connettività della Sardegna, puntando su collegamenti ad alto potenziale di crescita, non solo turistica. Non stiamo semplicemente lanciando un nuovo volo, ma creando opportunità di scambio culturale e professionale a prezzi imbattibili tra il Nord-Ovest dell’isola e uno dei mercati più dinamici dell’area balcanica. Continuiamo a investire nella democratizzazione del volo, offrendo una flotta moderna, efficiente e attenta all’ambiente, e rafforzando il ruolo dell’aeroporto di Alghero come porta verso nuove destinazioni europee.»

Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di SOGEAAL, ha dichiarato: «L’avvio del collegamento Alghero–Tirana conferma come il network dell’Aeroporto di Alghero sia in costante espansione grazie a una strategia condivisa con partner solidi e dinamici come Wizz Air. Questa nuova rotta rafforza il ruolo del nostro scalo non solo come porta d’accesso turistica, ma anche come infrastruttura al servizio di chi viaggia per lavoro e studio, contribuendo allo sviluppo economico e alla mobilità del territorio. Continuiamo a investire nella qualità dei servizi aeroportuali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio sempre più confortevole e in linea con le aspettative di un’utenza in crescita.»