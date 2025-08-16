Villa Edera ospita Coni e Bonello Visconti

Al via il secondo appuntamento della rassegna “Letture d’estate a Villa Edera”, in programma lunedì 18 agosto alle ore 20.00, con protagoniste due scrittrici sarde: Teresa Anna Coni e Viviana Bonello Visconti.

La manifestazione, curata dall’Associazione Salpare in collaborazione con la FIDAPA – sezione di Alghero, la Rete delle Donne Alghero, E.S.I. Editori Sardi Indipendenti e l’Associazione Orion, è diretta artisticamente da Neria De Giovanni e rappresenta uno degli eventi culturali più attesi dell’estate algherese.

Ad aprire e chiudere la serata sarà l’esibizione musicale di Elisa Ceravola, al flauto traverso, che accompagnerà il pubblico in un’atmosfera intima e suggestiva. A seguire, come da tradizione, il brindisi con le autrici. L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione via e-mail o telefono ([email protected] | 320-34626)

Teresa Anna Coni presenterà la sua prima raccolta poetica, “Alchimie”, edita da Nemapress, dopo aver pubblicato due romanzi con la stessa casa editrice. Le poesie, scritte nel corso degli anni in cui ha svolto le professioni di docente, giornalista e persino modella subacquea, esprimono uno sguardo ottimista e riconoscente verso la vita e la natura.

Il titolo stesso, Alchimie, evoca la trasformazione del dolore in bellezza, della fragilità in forza, attraverso il sentimento e la connessione con gli altri.

Viviana Bonello Visconti porterà invece la sua raccolta “Le ali del vento e altri racconti”, un’antologia che mescola narrazione autobiografica e fiction, con racconti già premiati a livello nazionale. Tra questi, Una donna di sabbia (1° Premio nazionale Fidapa Cagliari) e L’effimero e l’eterno (2° Premio nazionale Rotary Torino).

I suoi personaggi, nati da esperienze personali, conducono il lettore in un viaggio che tocca la Sardegna, l’America Latina, gli Stati Uniti e altre regioni d’Italia, in una narrazione densa di empatia, introspezione e paesaggi indimenticabili.