A Sorso il concerto letterario deleddiano di Neria De Giovanni e Elisa Ceravola

Sabato 16 maggio alle ore 18 in piazza Marginesu a Sorso, ci sarà il concerto letterario deleddiano “Donne da Nobel” testi e voce di Neria De Giovanni, al flauto traverso Elisa Ceravola. L’evento si inserisce nella tre giorni, dal 15 al 17 maggio, che l’amministrazione comunale ha intitolato “Sorso in fiore”, in quanto le piazze e le ve del centro si trasformeranno in un grande giardino a cielo aperto.

“Sorso in fiore” è organizzato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e la Fondazione Banco di Sardegna, inserita nel cartellone “Primavera in Romangia”. In particolare il concerto letterario deleddiano ”, in collaborazione con la Pro Loco e la Biblioteca comunale, è anche inserito nel programma nazionale del Ministero della cultura “Maggio dei libri.

Dopo il primo aprile ad Alghero e il 3 maggio a Monti, con il 16 maggio continua il viaggio del concerto letterario deleddiano dell’Associazione Salpare che continuerà con altri appuntamenti nell’Isola e in Continente. I testi che Neria De Giovanni interpreta sono tratti dal suo libro “Le Donne di Grazia” (Nemapress Edizioni) con i monologhi delle più importanti figure femminili dei romanzi di Grazia Deledda cui Neria De Giovanni dà voce e Elisa Ceravola note musicali.