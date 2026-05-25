JazzAlguer, a Mugoni risuonano le note di “Isola dalle Vene d’Argento”

Dopo il successo del concerto tra i vigneti delle Tenute Sella&Mosca, la nona edizione di JazzAlguer si prepara a cambiare scenario, trasferendosi in una delle cornici naturali più suggestive del litorale. Il quarto appuntamento della rassegna, firmata dalla direzione artistica di Massimo Russino, andrà in scena nella nuova location de “Le Ninfe” a Mugoni, dove la musica sposerà il rumore della risacca a partire dalle ore 18:00.

Protagonista della serata sarà il progetto “Isola dalle Vene d’Argento”, un’esperienza multisensoriale nata dall’amalgama di anime e sensibilità differenti. Lo spettacolo propone un’intima armonia con gli elementi naturali attraverso un’alchimia tra musica e immagini, in cui gli strumenti della tradizione mediterranea dialogano con sonorità elettriche e percussive. A fare da controcanto alle note saranno le proiezioni video dedicate agli antichi riti della Sardegna, ai suggestivi paesaggi minerari e alle bellezze naturalistiche dell’isola.

Sul palco salirà una formazione di assoluto spessore composta da Mariano Piras alla ghironda, oud, sarraggia, mandola, saz e voce, Marcello Peghin alla chitarra classica, elettrica e live electronics, Paolo Zuddas alle percussioni e live electronics, e Salvatore Maltana al basso elettrico, mentre l’ideazione e la realizzazione della parte visiva è curata da Giampiero Dore.

Il costo del biglietto per il concerto è di 10 euro ed è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite il sito web del locale ospitante. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione via email o telefonicamente.

La manifestazione è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu, oltre a beneficiare del patrocinio del Comune di Alghero e dell’inserimento nel prestigioso circuito nazionale di ItaliaJazz.