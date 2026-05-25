I big del triathlon mondiale sbarcano ad Alghero: conferenza

I riflettori dello sport mondiale si accendono su Alghero. Sabato 30 maggio la Riviera del Corallo tornerà a essere il palcoscenico della World Triathlon Championship Series 2026, l’attesa tappa italiana del massimo circuito planetario della multidisciplina. L’evento, di assoluto prestigio internazionale, vedrà darsi battaglia ben 100 atleti d’élite provenienti da 28 nazioni. I campioni si sfideranno sulla distanza olimpica, affrontando un percorso durissimo che prevede 1.500 metri a nuoto, seguiti da 40 chilometri in sella alla bicicletta e, infine, 10 chilometri di corsa fino al traguardo.

I dettagli, i percorsi e i protagonisti della manifestazione saranno svelati ufficialmente giovedì 28 maggio, alle ore 12:00, durante la conferenza stampa ospitata a Piazza Porta Terra nella Sala del Sindaco del Comune di Alghero. All’incontro con i media interverranno le massime autorità cittadine e i vertici dello sport azzurro e mondiale, tra cui il sindaco Raimondo Cacciotto, il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, la componente dell’executive board di World Triathlon e vicepresidente FITRI Caterina Vacchi, e il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu.

La macchina organizzativa, guidata dalla Federazione Italiana Triathlon, si muove in sinergia con una fitta rete istituzionale che vede la collaborazione del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune e della Fondazione Alghero. Il grande evento non si esaurisce però nella sola valenza agonistica, poiché la tappa algherese rientra nel più ampio progetto “Triathlon Experience”, promosso e finanziato dal Ministero del Turismo. Si tratta di un piano strategico che punta a sfruttare la straordinaria vetrina dei grandi eventi sportivi internazionali come volano economico, per promuovere e valorizzare le bellezze del territorio italiano nel mondo.