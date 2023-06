Verso le elezioni: incontro Riformatori – Sardegna al Centro 20Venti

Si avvicinano gli appuntamenti elettorali del 2024, anche quello in programma ad Alghero tra primavera ed estate. I Riformatori Sardi hanno avviato una serie di incontri con le altre forze politiche della città e ieri è stato il turno di Sardegna al Centro 20Venti.

Alberto Bamonti e Pier Paolo Carta hanno incontrato il coordinamento cittadino del partito centrista, rappresentato dal professor Columbano e dell’avvocato Deriu. “È stato un incontro utile e proficuo con una apprezzabile visione di prospettiva in vista degli imminenti appuntamenti elettorali che si terranno nei prossimi mesi, sopratutto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alghero. Esprimiamo ringraziamenti al Professor Columbano e all’avvocato Deriu per il fruttuoso confronto e interessante scambio di idee” sottolineano i Riformatori.