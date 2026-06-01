Il grande jazz internazionale torna in cantina: a Santa Maria La Palma arriva il Tardo Hammer Trio

Il viaggio della nona edizione di JazzAlguer non si ferma e, dopo aver emozionato il pubblico in riva al mare sullo sfondo della spiaggia di Mugoni, si prepara a fare ritorno in uno dei palcoscenici più suggestivi e legati al territorio. Giovedì, alle ore 18:30, i rifugi della Cantina di Santa Maria La Palma ospiteranno le note del Tardo Hammer Trio, in un concerto che si preannuncia come un nuovo fiore all’occhiello all’interno del ricco calendario della rassegna 2026.

L’evento vedrà salire sul palco una formazione di assoluto spessore, capace di garantire «un’immersione totale nell’estetica del jazz più autentico». Accanto al pianista statunitense Tardo Hammer si muoverà infatti una sezione ritmica solida e affiatata, composta da due eccellenze dell’isola: Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria. Hammer, considerato una figura di primissimo piano all’interno della scena musicale newyorkese, è a tutti gli effetti un custode del linguaggio dei grandi storici del pianoforte come Bud Powell e Barry Harris. Il suo stile, che trasforma lo spazio scenico in un laboratorio di eleganza, si esprime attraverso un fraseggio articolato e una precisione ritmica impeccabile, pensata per ridare freschezza e nuova linfa ai classici del Grande Repertorio Americano.

La forza della performance risiede nella profonda intesa naturale e nell’interplay che unisce i tre musicisti. Gli organizzatori promettono uno spettacolo di puro jazz acustico, dove «la tradizione non è un reperto da museo, ma una materia viva che vibra di energia e swing travolgente». Si tratta di una proposta imperdibile per tutti gli appassionati alla ricerca della quintessenza del linguaggio jazzistico in chiave moderna. I biglietti per assistere al concerto hanno un costo di 10 euro e sono disponibili online sul circuito Mailticket, mentre per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione via email o telefonicamente.

La manifestazione, guidata dalla direzione artistica dello stesso Massimo Russino, è ideata e promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events. La macchina organizzativa si avvale del sostegno istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso gli assessorati alla Pubblica istruzione e al Turismo, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. Il festival gode inoltre del supporto della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu ed è inserito a pieno titolo nel circuito nazionale di ItaliaJazz.