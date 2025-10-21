Università di Sassari: ricerca e dialogo sulle radici catalane in Sardegna

L’Università di Sassari ospiterà la Giornata di studi “L’identità catalana in Sardegna. Uno sguardo interdisciplinare”, organizzata dal Lettorato di Catalano del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS), dall’Institut Ramon Llull, dall’Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC), dalla Generalitat de Catalunya e dall’Ateneu Alguerés.

Gli studiosi discuteranno della presenza catalana in Sardegna e dell’impronta che vi ha lasciato da molteplici prospettive, favorendo ponti tra la ricerca accademica e la sua applicazione pratica nella promozione del patrimonio culturale e immateriale dell’isola, e stabilendo collegamenti con altre aree di lingua catalana.

La Giornata di studio si terrà presso l’Aula Cervantes del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS), Via Roma 151, Sassari, dalle ore 10:00 alle 18:30. L’attività è aperta a tutti.

«Questa Giornata di Studi rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le radici comuni tra Sardegna e Catalogna, ma anche per riflettere sul ruolo che la lingua e la cultura catalana continuano ad avere nella costruzione di un dialogo interculturale mediterraneo», ha dichiarato Ester Martí Sentañes, docente di catalano dell’Università di Sassari.

——————————————

L’Universitat de Sàsser acollirà la Jornada d’Estudi “L’identità catalana in Sardegna. Uno sguardo interdisciplinare”, organitzada pel Lectorat de català del Departament de Ciències Humanes i Socials (DUMAS), l’Institut Ramon Llull, l’Associació Italiana d’Estudis Catalans (AISC), la Generalitat de Catalunya i l’Ateneu Alguerés.

Els estudiosos debatran sobre la presència catalana a Sardenya i la petjada que hi ha deixat des de múltiples perspectives, tot fomentant ponts entre la recerca acadèmica i la seva aplicació pràctica en la promoció del patrimoni cultural i immaterial de l’illa, i establint connexions amb altres zones de parla catalana.

La Jornada tindrà lloc a l’Aula Cervantes del Departament de Ciències Humanes i Socials (DUMAS), Via Roma 151, Sàsser, de 10.00 h a 18.30 h. L’activitat és oberta a tothom.

«Aquesta Jornada d’Estudi és una oportunitat valuosa per aprofundir en les arrels compartides entre Sardenya i Catalunya, i per reflexionar sobre el paper que la llengua i la cultura catalanes continuen tenint en la construcció d’un diàleg intercultural mediterrani», ha declarat Ester Martí Sentañes, docent de català de la Universitat de Sàsser.