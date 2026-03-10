Una notte in corsa sulla pista dell’aeroporto: arriva Alguerunway 2026

Trasformare la pista di volo, luogo per eccellenza di partenze e arrivi, in un inedito circuito podistico sotto le stelle. È la sfida di Alguerunway 2026, la manifestazione presentata oggi presso l’aeroporto di Alghero, che nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo aprirà i cancelli della pista a centinaia di appassionati per un evento unico nel panorama del Nord Ovest della Sardegna. L’iniziativa, promossa dalla Alguerunners ASD in collaborazione con Sogeaal, prevede due percorsi di 5 e 10 chilometri studiati per garantire la piena compatibilità con l’operatività notturna dello scalo.

Ad aprire la conferenza è stata Luisa Alivesi, Accountable Manager di Sogeaal, che ha inquadrato l’iniziativa come espressione della visione strategica dello scalo. Secondo la dirigente, un aeroporto moderno deve essere non solo un’infrastruttura di trasporto, ma una piattaforma di relazione e responsabilità per il territorio. Aprire la pista alla comunità rappresenta un gesto simbolico e concreto che ha richiesto una pianificazione rigorosa per integrare sicurezza e logistica nel pieno rispetto dei protocolli operativi.

Il valore istituzionale dell’evento è stato ribadito dal Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, il quale ha ricordato come lo sport sia un asset su cui l’Amministrazione sta investendo con determinazione per caratterizzare l’offerta del territorio in ogni periodo dell’anno. Sulla stessa linea Graziano Porcu, Presidente della Fondazione Alghero, che ha definito la manifestazione capace di coniugare originalità e promozione territoriale, rafforzando il posizionamento della città come meta dinamica e attrattiva nel panorama degli eventi esperienziali.

Il cuore del progetto è stato svelato da Francesco Messina, Presidente di Alguerunners ASD e ideatore della corsa, che ha spiegato come l’idea nasca dal desiderio di trasformare un simbolo del viaggio in uno spazio di condivisione. Messina ha sottolineato che la pista diventerà, per una notte, un punto di partenza non verso l’altrove, ma verso un obiettivo comune di inclusione e accessibilità. Accanto alla dimensione sportiva, il progetto ha coinvolto anche il mondo della scuola attraverso attività dedicate alla sostenibilità, come illustrato da Ilaria Bo di èambiente, che ha parlato di un percorso educativo volto a generare un impatto duraturo sulle nuove generazioni.

Il traguardo più importante resta tuttavia quello della solidarietà. Il Direttore Generale della ASL n. 1, Flavio Sensi, ha infatti confermato che il ricavato netto della manifestazione sarà interamente devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero. Ogni passo sulla pista diventerà così un gesto reale di vicinanza ai piccoli pazienti, segnando il successo di una sinergia tra istituzioni e associazionismo capace di correre unita verso un bene condiviso.