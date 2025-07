Tutto Pronto per Bertè e Bennato all’Anfiteatro Ivan Graziani

L’estate algherese si accende con due appuntamenti musicali imperdibili all’Anfiteatro Ivan Graziani. Il 26 e 27 luglio 2025, la città si prepara ad accogliere due icone della musica italiana: Loredana Bertè con il suo “50 anni da ribelle Tour 2025” (organizzato da R&G Music) e Edoardo Bennato con “Sono solo canzonette 2025” (a cura di Sardegna Concerti).

Per entrambi i concerti, l’apertura dei cancelli è fissata per le ore 19:30, mentre l’inizio degli spettacoli è previsto per le 21:30. Si raccomanda al pubblico di arrivare con largo anticipo per facilitare i controlli di sicurezza e l’accesso all’area. Eventuali variazioni di orario saranno comunicate per esigenze tecniche o di produzione.

I biglietti sono ancora disponibili tramite i principali canali di vendita online (Box Office per Bertè; Sardinia Ticket e Box Office per Bennato). Per i ritardatari, sarà possibile acquistare eventuali tagliandi residui direttamente alla biglietteria dell’Anfiteatro la sera stessa del concerto, fino a esaurimento.

L’Anfiteatro Ivan Graziani, situato in Viale 1° Maggio (incrocio con Viale Burruni), sarà accessibile al pubblico dall’ingresso di Viale 1° Maggio. La viabilità prevede un doppio senso di marcia su Viale Burruni e un senso unico su Viale 1° Maggio (dalla città verso l’anfiteatro). All’interno, saranno disponibili aree ristoro e servizi igienici.

Per quanto riguarda i parcheggi, sarà possibile usufruire di un’area interna a pagamento (€10 per auto, €5 per moto), con ingresso da Viale Burruni e Viale 1° Maggio. Sono inoltre previste aree di sosta esterne a tariffa fissa di €5 (dalle 21:00 alle 02:00) presso lo sterrato M7 (fronte Splash Aquapark) e lo sterrato “Lo Chalet” (tra Via Libeccio e Via Scirocco).

Si ricorda che l’accesso all’area concerto sarà soggetto a rigorosi controlli di sicurezza. Non sarà permesso introdurre oggetti potenzialmente pericolosi, ingombranti o non idonei, e l’Autorità di Pubblica Sicurezza si riserva il diritto di interdire l’introduzione di qualsiasi oggetto ritenuto atto a offendere.

Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti sugli eventi, è possibile consultare il sito www.algheroturismo.it.