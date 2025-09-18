Triathlon, l’Ironman 70.3 sbarca ad Alghero

La Sardegna si prepara a fare da sfondo a uno dei più grandi eventi di triathlon del mondo. L’Ironman 70.3 Alghero è stato annunciato oggi, portando a tre il numero di appuntamenti del circuito IRONMAN nel nostro Paese. La gara, che si terrà il 7 giugno 2026, si aggiunge a un calendario già ricco che include Cervia e il recente sold-out di Jesolo.

L’entusiasmo per il triathlon in Italia è in costante crescita, come dimostrato dai 6.000 iscritti all’Ironman Italy – Emilia Romagna e dal rapido esaurimento dei posti per l’Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2026, con oltre sette mesi di anticipo.

Gli atleti affronteranno un percorso mozzafiato che unisce sport, natura e cultura. La competizione inizierà con una frazione di nuoto di 1,9 km nella baia di San Giovanni, con le mura medievali di Alghero a fare da scenario. Il percorso ciclistico di 90 km si snoderà tra costa e entroterra, offrendo viste spettacolari su scogliere, vigneti e macchia mediterranea. La mezza maratona finale di 21,097 km condurrà gli atleti attraverso il porto, il lungomare e il centro storico, culminando in un arrivo unico nel cuore della città.

La città di Alghero, nota per la sua Riviera del Corallo, è una destinazione amata anche da famiglie e turisti. L’evento rappresenta un’opportunità per unire la passione sportiva a una vacanza indimenticabile.

Raimondo Cacciotto, Sindaco di Alghero, ha espresso grande orgoglio per l’evento, sottolineando che sarà un’occasione per promuovere le eccellenze del territorio a un pubblico internazionale.

Anche Thomas Veje Olsen, Managing Director di Ironman Europe, Middle East and Africa, ha confermato il momento d’oro del triathlon in Italia: “È il momento giusto per ampliare la nostra presenza e siamo entusiasti di approdare ad Alghero, offrendo ad atleti italiani e internazionali l’opportunità di gareggiare in una destinazione di grande bellezza”. Le iscrizioni per l’Ironman 70.3 Alghero apriranno il 25 settembre.