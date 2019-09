Treno, per ora torna la tratta Alghero-Olmedo

Ripartirà all’alba di domani, alle 6:55, il primo treno da Alghero verso Olmedo. A renderlo noto è Arst che dal lunedì al venerdì garantirà 30 corse ferroviarie giornaliere, delle quali l’ultima partirà da Olmedo per Alghero alle 21:29, con arrivo alle 21:40. Le corse del sabato saranno invece 28, delle quali, la prima, da Alghero per Olmedo alle 6:55 e l’ultima da Olmedo per Alghero, alle 20:19. Rimarranno invariate le corse automobilistiche sostitutive del treno (ad esempio nella tratta Sassari-Olmedo-Alghero e viceversa), attualmente in vigore, messe a disposizione da Arst, per venire incontro ai viaggiatori.

Il servizio domenicale dei viaggi Sassari-Olmedo-Alghero, è garantito da 18 corse automobilistiche sostitutive del treno, secondo l’orario attualmente in vigore, consultabile con tutte le informazioni necessarie per i viaggiatori, sul sito internet di Arst. È attesa per fine ottobre la riapertura dell’intera linea.

“Da domani, con la riapertura della tratta ferroviaria Alghero –Olmedo, gli utenti potranno viaggiare nuovamente in sicurezza. Modernizzare le infrastrutture e dare ai sardi la possibilità di viaggiare su una rete migliore che colleghi i punti strategici dell’isola è una sfida che dobbiamo vincere. Abbiamo fatto un primo passo, ora l’obiettivo è quello di programmare altri importanti snodi come il collegamento con l’Aeroporto di Fertilia”.

Esprime soddisfazione il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, che il 23 agosto scorso, con l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, aveva effettuato un sopralluogo ai cantieri per constatare lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto dei tempi di apertura.

“Abbiamo mantenuto la promessa – dichiara il Presidente del Consiglio – di concludere i lavori e di riattivare il servizio in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. L’assessore ai Trasporti mi ha assicurato che entro Ottobre saranno chiusi i cantieri anche per la tratta Olmedo-Sassari. Auspico – conclude Michele Pais che la Giunta Solinas e l’Assessore Giorgio Todde possano programmare, in futuro, un altro importante snodo strategico che colleghi anche l’Aeroporto di Fertilia. Una sfida, quella di migliorare i trasporti e collegamenti interni nell’interesse dei sardi, che la nostra classe politica sta dimostrando che si può affrontare e vincere”.

“Numerose sono state le difficoltà incontrate – ha detto l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde – in quanto si è dovuto togliere e sostituire materiale in acciaio, vecchio di oltre cinquanta e alle volte cento anni, a cui si aggiunge la difficoltà nel raggiungere i luoghi in cui operare, se non con mezzi su rotaia. Un lavoro complicato ma che dobbiamo portare avanti. La nostra rete ferroviaria deve diventare moderna e funzionale”.