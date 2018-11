Tennis: l’algherese Carboni brilla alla Junior Next Gen

In concomitanza con la manifestazione internazionale “NEXT GEN ATP FINALS” svoltasi a Milano dal 5 al 10 novembre, si è svolto presso i campi dello Sporting Milano 3 il torneo Junior Next Gen che ha visto impegnati i migliori giovani tennisti dalle categorie under 10 all’under 16 maschile e femminile delle varie Macroaree d’Italia.

Nella categoria under 12 maschile l’algherese Lorenzo Carboni del tc Alghero, testa di serie numero 1 del seeding, non ha deluso le aspettative. Accompagnato dal maestro Giancarlo Di Meo, il portacolori algherese si è aggiudicato il torneo dopo aver battuto nell’ ordine Andrea Rossi Principe (Abruzzo), Alessio Pergola (Sicilia), Alessandro Battiston (Veneto), e in finale col punteggio di 4/2 4/0 Alessandro Sciacca (Abruzzo), ed avendo ceduto solamente un set agli ottavi di finale contro Andrea Rossi Principe nella partita piu’ intensa del suo percorso. Adesso Lorenzo oltre al campionato invernale col proprio circolo, si appresta a partire per Bari dove si svolgera’ dal 3 al 10 dicembre il torneo internazionale della ETA (European Tennis Association).