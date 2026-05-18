Sa Segada fa il pieno con la X Sagra della Fragola: «È stato un successo di popolo»

A una settimana dal calare del sipario sulla decima edizione della Sagra della Fragola, il Comitato organizzatore Sa Segada-Tanca Farrà traccia un bilancio estremamente positivo dell’evento, esprimendo profonda gratitudine per un’edizione che rimarrà da incorniciare sia in termini di presenze che di riscontri. «Ci sentiamo di dover ringraziare tutti per la partecipazione a quello che per noi rappresenta molto di più di un semplice appuntamento annuale», dichiarano i membri del comitato promotore. «La Sagra della Fragola è da sempre un momento identitario per la Nurra algherese e, in particolare, per la borgata di Sa Segada».

Proprio a Sa Segada, negli ultimi anni, si è registrato un importante incremento della produzione locale. Un successo trainato anche dalle nuove generazioni: «In questa borgata è cresciuta la rappresentanza di produttori che coltivano questo frutto, tanto amato dai più piccoli ma non meno dai grandi. Grazie alle sapienti mani dei nostri agricoltori, tra i quali figurano numerosi giovani, la fragola di Alghero è diventata una vera e propria eccellenza riconosciuta in tutta la Sardegna».

L’obiettivo della manifestazione, del resto, va ben oltre la promozione agroalimentare, toccando corde sociali e comunitarie profonde. «Ogni anno ci impegniamo per organizzare un appuntamento che metta in risalto le fragole delle aziende del territorio, ma che possa anche creare momenti di svago e di aggregazione per tutta la comunità, animando la nostra borgata», spiegano gli organizzatori.

Un meccanismo complesso che ha funzionato alla perfezione grazie a una fitta rete di supporto. Per questo, il direttivo ci tiene a tributare il giusto merito a chi ha collaborato dietro le quinte: «Per far questo abbiamo bisogno dell’apporto di tanti. Senza di loro non avremmo raggiunto il risultato di quest’anno. Il nostro grazie va a tutti coloro che hanno ruotato intorno all’organizzazione: dalle istituzioni agli sponsor, dalle singole associazioni a tutti i preziosi collaboratori, artisti e ospiti che hanno fatto attivamente parte del ricco programma spalmato nelle due giornate. E, naturalmente, grazie a tutti coloro che hanno deciso di far tappa a Sa Segada per vivere la sagra».

Il grande sforzo collettivo profuso per questo importante traguardo decennale è stato ampiamente ripagato dalla risposta del pubblico. Chiuso un capitolo, il Comitato guarda già al futuro: «Il grande impegno dedicato a questa decima edizione è stato premiato da un successo altrettanto significativo. L’appuntamento è ora fissato per l’anno prossimo con l’undicesima edizione».