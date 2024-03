Tennis Club Alghero: in serie C sorridono le ragazze

Domenica sui campi di casa per le squadre del Tc Alghero che partecipano al campionato di Serie C di tennis a squadre, la massima categoria regionale.

Poker vincente per la squadra femminile, con le vittorie in singolare di Floriana Monti (6-4, 7-6 su Giulia Russu), Claudia Bardino (7-6, 3-6, 6-2 su Chiara Perez Roldan, figlia di Guillermo, l’argentino vincitore di nove titoli Atp in carriera, ex numero 13 del mondo nel 1988 e finalista a Roma nello stesso anno ) e Giulia Mura (6-2, 6-4 su Nicole Cocco). In doppio, Monti e Alice Martinez hanno regolato 6-3, 6-1 Russu e Martina Masala.

Netta sconfitta per i ragazzi del Tc Alghero, 5-1 contro il Quattro Mori Tennis Team. Per i padroni di casa, da segnalare la vittoria in singolare di Luca Caminiti, 6-2, 6-4 su Tommaso Rinaldi. Sconfitte per Gabriele Marras (6-3, 6-0 da Mattia Secci), Fabiano Fois (doppio 6-1 da Pietro Sole), Giuseppe Moscatelli (6-2, 6-4 da Alessandro Melis) e i doppi Moscatelli/Fois (6-0, 6-1 da Sole/Melis) e Marras/Caminiti (6-2, 7-5 da Secci e Aleksej Sarritzu).