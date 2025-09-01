Tennis, Anastasia Ogno domina a Civitanova Marche

Il talento sardo brilla sotto il sole delle Marche. Anastasia Ogno, giovane promessa del tennis algherese, ha conquistato una vittoria schiacciante al VI Torneo Open “Galassia Mobili per Ufficio”, disputatosi sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Civitanova.

La tennista, iscritta come testa di serie numero 1, ha dimostrato fin da subito la sua superiorità. Dopo aver superato i quarti di finale per un forfait, ha dominato la semifinale contro Marta Valentini con un netto 6-2, 6-1, non lasciando scampo all’avversaria.

La finale ha visto Anastasia affrontare Emma Sereni. Con un gioco solido e deciso, la Ogno si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-3, coronando un percorso impeccabile. Questo successo non è solo una grande soddisfazione personale, ma rappresenta anche un passo fondamentale per la sua carriera, garantendole punti preziosi per il prossimo, attesissimo, salto di categoria.