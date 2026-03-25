Taekwondo Olmedo protagonista a Capoterra: pioggia di medaglie ai campionati regionali

Il Taekwondo Olmedo si conferma una delle realtà più vivaci e vincenti della Sardegna. Ai recenti Campionati Regionali di combattimento FITA, disputatisi a Capoterra, la società guidata dal Maestro Stefano Piras ha schierato una formazione capace di imporsi per caratura tecnica e determinazione, portando a casa risultati di prestigio in tutte le categorie.

Riflettori puntati sulla vice-campionessa italiana Sofia Oggiano, che ha letteralmente dominato la categoria cinture nere, vincendo tutti gli incontri per superiorità tecnica prima del limite. Un successo bissato dalla giovanissima Martina Masia, laureatasi campionessa regionale cadetti (cinture colorate) dopo soli pochi mesi di attività, e dal Master Maurizio Lai, medaglia d’oro nella categoria Master 2.

Ottime anche le prestazioni di Angela Palomba (argento dopo una finale tiratissima), del piccolo Filippo Lai (7 anni, vice-campione regionale Benjamin) e i bronzi di Frida Nill Cataldi e Giuseppe Corda.

«Questi risultati sono il frutto del lavoro quotidiano e della collaborazione con il Tecnico Nazionale Leonardo Basile», ha commentato con orgoglio il Maestro Piras, sottolineando l’importanza del percorso di crescita intrapreso dai ragazzi del vivaio.