Taekwondo, l’Asd Olmedo conquista 12 medaglie ai Campionati Regionali di Forme

Si è svolto domenica 25 maggio a Nuoro il Campionato Regionale Taekwondo Forme e freestyle 2025, organizzato dal Comitato Regionale FITA Sardegna del neo Presidente Vincenzo Serrao, al quale hanno partecipato 219 atleti in rappresentanza di 23 società isolane. La ASD Taekwondo Olmedo ha partecipato con 20 atleti conquistano 12 medaglie di cui 3 ori, 1 argento e 8 bronzi. A conquistare il titolo di Campione Regionale, ottenendo la medaglia d’oro sono stati la cintura nera Aurora Zedde nella categoria Cadetti; la cintura blu Emma Deriu, categoria Kids con la 5^ forma, la cintura verde Matilde Masia con la 3^ forma. Tutte le atlete sono state interpreti di una prestazione di eccellente livello che le ha permesso di ottenere punteggi altissimi rispetto alle dirette concorrenti. La medaglia d’Argento è andata alla cintura gialla Emma Curcuruto nella categoria Kids, interprete di una prova di altissimo livello dietro alla seconda di 0.1 centesimo di punto. Le otto medaglie di bronzo sono state conquistate dalle cinture bianche Alessandro Cau nella categoria Children, Alessia Pala nella categoria Cadetti, entrambi all’esordio. I due hanno disputato un ottima gara (in particolare Arianna avrebbe meritato un migliore piazzamento poiché interprete di una migliore esecuzione tecnica).

Altro bronzo da due fratelli dotati di grande talento, la cintura gialla Andrea Murineddu nella categoria Kids, con la 2^ forma e la cintura verde Francesca Murineddu nella categoria Cadetti con la 3^ forma. Bronzo anche per la cintura blu Sara Di Liberto nella categoria Cadetti con la 5^ forma. L’atleta ha disputato una gara da altissimo livello che non ha ottenuto il podio più altro per 0.1 centesimi di punto giungendo a parimerito con la seconda. Bronzo per la cintura Rossa Ena Bubba nella categoria Cadetti, per le sorelle e cinture nere Melanie Sini nella categoria Cadetti e Nicole Sini nella categoria Junior, entrambe autrici di gare disputate con impegno e determinazione. Ottima la presentazione anche degli atleti Aurora Spanu, Stefania Pischedda, Frida Cataldi Neill, Carlotta Deaddis, Martina Mariotti, Gabriele Deaddis, Emilia Demontis, Gioia Spanu, tutti interpreti di importanti gare di livello tecnico.

“I ragazzi, dopo un intenso periodo di allenamento, hanno affrontato il Campionato Regionale con personalità, determinazione e capacità tecnica – dichiara il Maestro Stefano Piras. Considerate le performance viste nel campo, ritengo che avrebbero meritato ben oltre il risultato ottenuto. Nessuna polemica, ma abbiamo la consapevolezza del valore dei nostri atleti, delle capacità e degli ampi margini di miglioramento e continueremo a lavorare con impegno e dedizione per dargli il massimo come staff tecnico. Mi rende orgoglioso, oltre la superiorità tecnica, la grande coesione e lo spirito di gruppo. Ringrazio il Presidente Mariangela Correddu che domenica con i suoi consigli ha saputo motivare gli atleti prima delle gare, lo staff tecnico, l’Istruttore Loredana Sechi e l’allenatore Noemi Sanna per la professionalità e competenza. Ringrazio gli ufficiali di gara Anna Sannia e Benedetto Carbone per la disponibilità negli allenamenti pre-gara”.

I prossimi appuntamenti per la Asd Taekwondo Olmedo saranno a Roma: dal 29 maggio al 2 giugno Emma Curcuruto e Stefania Pischedda parteciperann al Torneo Nazionale Kim & Liu nelle specialità combattimento, forme e freestyle. L’appuntamento sportivo vede iscritti oltre 2500 atleti provenienti da tutta l’Europa. La Vice Campionessa Italiana Cadetti Sofia Oggiano rappresenterà invece la Sardegna alla Olympic Dream Cup, la Coppa Italia riservata alle rappresentative Regionali.

E possibile iscriversi ai corsi di Taekwondo per bambini, ragazzi ed adulti nelle sedi di Olmedo e Alghero, aperte dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 21:30. Per informazioni è possibile contattare telefonicamente il Maestro Stefano Piras al 331 3659118 oppure inviare una email all’indirizzo di posta [email protected]