Taekwondo: atleti olmedesi protagonisti a Montecatini Terme

La nuova stagione agonistica 2018/2019 ricomincia con lo strepitoso risultato ottenuto presso il Palaterme di Montecatini Terme dagli atleti della Asd Teakwondo Olmedo, che hanno partecipato al

“International Tuscany Open 2018” di Taekwondo, specialità combattimento, riservato alle categorie Cadetti A e B, Junior e Senior, svoltosi il 19-20-21 ottobre 2018, appuntamento organizzato dal Comitato Regionale FITA Toscana in collaborazione con la Federazione Italiana Taekwondo. All’evento internazionale hanno partecipato 580 atleti provenienti da 3 nazioni, 19 regioni e 82 società sportive iscritte. Il sodalizio olmedese ha ottenuto 2 ori e 1 bronzo classificandosi al 10° posto nel medagliere nella categoria Cadetti su 53 società partecipanti.

«Inizio stagionale estremamente positivo con la conferma della costante e continua crescita dei nostri giovani campioni a disposizione nelle società sportiva Olmedese, riscontro del costante e continuo impegno quotidiano – dichiara il direttore tecnico Stefano Piras – siamo soddisfatti ed orgogliosi dei grandi progressi e degli importanti risultati conseguiti, essendo solo all’inizio della stagione è un risultato che dà continuità ai prestigiosi risultati conseguiti nella stagione 2016/2018 nella quale i nostri atleti sono saliti sul podio per 229 volte conquistando: 89 medaglie d’oro, 72 d’argento e 68 di bronzo, risultati esaltanti che contribuisce psicologicamente alla forte motivazione degli atleti che con continuità ed incensante impegno negli allenamenti preparano al miglio le

proprie performance, considerato l’alto livello tecnico in gara ed il confronto con le cinture nere».

Inizio di stagione entusiasmante che esalta ulteriormente l’ambiente e fornisce importanti motivazioni per tutti gli atleti. Le medaglie d’oro sono arrivate da Salvatore Pala (cadetti B m -30kg) cinture rosse/nere. L’atleta ha fornito una prestazione di altissimo livello battendo in semifinale Imbrica Antonio della Olimpic Studio Cerignola ed in finale ha sconfitto Matellini Andrea della ASD Future TKD Academy imponendosi con il punteggio di 40 – 35. L’altro oro è arrivato da Giulia Saccu (Cadetti A f.) che raggiunta la finale ha vinto contro Terenzi Alessia della ASD Taekwondo Terracina 1984, imponendosi per superiorità al 2° round con il punteggio di 24 – 1. Giulia è stata interprete di una prestazione esemplare per determinazione e personalità mettendo in campo tutto il suo talento.

Il bronzo è arrivato da Federica Zedde (Cadetti A f.), che si è confrontata contro la campionessa italiana Galiero Giulia della Scuota TKD Nolano (sodalizio di Claudio Nolano Direttore Tecnico della Nazionale Italiana). Federica è stata interprete di un’ottima prestazione concludendo il primo round in vantaggio, combattendo alla pari nel secondo e terzo, terminato in favore della romana per pochissimi punti. Buone le prestazioni delle cinture nere Giulia Canu (cadetti A f -37 kg) , Davide Manos e Matteo Zedde (Cadetti B, -30 kg), interpreti di un’ottime gare che hanno messo in risalto le doti tecniche e tattiche perfezionate durante la preparazione iniziata ad agosto. I prossimi impegni dell’ASD Teakwondo Olmedo sono previsti il Campionato Italiano cinture rosse ad Ancona, la Junior Cup di Quiliano (SV), la 5^ edizione dell’Insubria Cup ed i vari tornei regionali in programma.