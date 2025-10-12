Successo per il seminario di difesa personale a Uri: 64 partecipanti sotto la guida del Maestro Gobbino

Si è tenuto a Uri un partecipato seminario di tre ore sulla difesa personale, rivolto agli adulti. L’iniziativa, promossa dall’ASD Why Company Martial Gym Alghero in collaborazione con il comitato Csen arti marziali, ha visto una straordinaria risposta da parte del territorio. Ben 64 partecipanti, provenienti da tutto il Nord Sardegna, hanno risposto all’appello, prendendo parte all’allenamento pratico e alle lezioni teoriche condotte dal maestro nazionale Maurizio Gobbino.

Il maestro Gobbino non solo ha guidato i presenti nell’apprendimento delle tecniche, ma ha anche offerto utili consigli su come prevenire i confronti fisici e valutare attentamente le situazioni potenzialmente pericolose. Al termine del seminario, un lungo e sentito applauso ha testimoniato il grande apprezzamento per l’efficacia e la professionalità dell’allenamento proposto.

Per chi volesse proseguire il percorso, i corsi di difesa personale organizzati dalla Martial Gym prenderanno il via a novembre, e si terranno presso la palestra della scuola di Fertilia.