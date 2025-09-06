Successo per il Meeting provinciale FIV Nord Sardegna: Alghero celebra la vela e l’inclusione

Una regata di emozioni, una sfilata di valori. La sinergia tra i tre principali club velici della città – lo Yacht Club Alghero, la Lega Navale Italiana (sezione di Alghero) e il Circolo del Mare di Fertilia – ha dato vita a un evento memorabile: il Meeting provinciale FIV Nord Sardegna. La manifestazione ha colorato la rada di Alghero di vele e sorrisi, dimostrando che l’unione fa la forza e che il mare può essere davvero uno spazio di inclusione per tutti.

L’appuntamento, andato in scena lo scorso venerdì, ha superato ogni aspettativa. Decine di imbarcazioni, atleti di ogni età, scuole di vela, famiglie e semplici appassionati hanno risposto all’appello, offrendo uno spettacolo unico per residenti e turisti. Dalle imponenti mura dei Bastioni, il corteo di barche ha catturato l’attenzione, trasformando il mare in un palcoscenico a cielo aperto.

“È stato un momento di straordinaria partecipazione e di forte valore simbolico,” ha dichiarato con soddisfazione Beppe Serra, presidente della Lega Navale Italiana di Alghero. “Questa numerosa presenza ha testimoniato come la vela sia un linguaggio universale di sport, rispetto per il mare e, soprattutto, inclusione. L’auspicio è che la prossima edizione possa essere ancora più partecipata, rafforzando ulteriormente il legame fra sport, mare e città.”

Una visione condivisa anche da Armando Meloni, presidente del Circolo del Mare di Fertilia, che ha sottolineato la rinascita di una collaborazione essenziale tra i club algheresi, resa possibile anche grazie al contributo del Porto di Alghero. “L’obiettivo è rendere il mare fruibile a tutti, non solo d’estate ma per tutto l’anno,” ha ribadito Meloni.

L’entusiasmo è palpabile anche nelle parole di Pier Paolo Carta, presidente dello Yacht Club Alghero. “Mai detto fu più azzeccato: ‘l’unione fa la forza’. Siamo felici di aver ospitato il momento conviviale che ha suggellato il successo di questo meeting,” ha concluso Carta, ribadendo l’importanza di eventi che uniscono la comunità attraverso i valori dello sport e della condivisione.