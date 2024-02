Stop alle attività nella palestra del Mariotti per le Elezioni: polemiche

In occasione della tornata elettorale per il rinnovo del consiglio Regionale, la Palestra Mariotti sarà destinato a quartier generale logistico e sarà chiusa alle regolari attività dal 21 al 26 febbraio, con riapertura dei corsi prevista per martedi 27 febbraio.

“La notizia ci è stata comunicata via PEC a firma dal segretario comunale, Dott. Antonio Ara” fanno sapere dal PGS, che gestisce l’impianto.

“Una breve nota sulla decisione; Generalmente la nostra società sportiva è solita misurarsi poco con richieste e polemiche di ogni sorta, ma probabilmente due righe vale la pena spenderle. Nel corso di questa gestione la palestra è stata concessa più volte come Hub Elettorale logistico, alcune volte come sede di concorsi per il personale del Comune o partecipate, la scuola media di via XX Settembre utilizza l’impianto per circa 20 ore settimanali per le attività di motoria, fino ad arrivare alla chiusura dell’attività a causa del periodo di somministrazione Vaccini durante il COVID, che ci ha privati dell’impianto per 14 mesi.”.

“Fermo restando che da contratto le richieste sono legittime, (nella certezza che nessun contribito, comunale o della Regione Sardegna, ci è mai stato concesso e mai ne abbiamo fatto richiesta) ogni volta si presenta la necessità, la piccola palestra del Mariotti, un pò la cenerentola delle palestre cittadine, ecco trasformarsi nel “rimedio” perfetto. Comincia a stare un pò stretta la definizione di “luogo strategico”, anche perchè Alghero non è esattamente Parigi o Londra e siamo convinti che qualche alternativa ci deve essere, anche a costo di fare 300 metri in più, e nel nostro gruppo di lavoro, ovviamente ognuno ha le proprie facoltà mentali e idee, comincia a radicarsi l’idea che qualche istruttore amministrativo “suggerisca” al dirigente di turno o al segretario comunale la presenza del Mariotti, quasi come potesse essere il male minore, anche perchè la politica locale conosce benissimo, molto meglio dei dirigenti, l’attività sportiva nell’impianto”.

“Chiudiamo con una nota anche per sgomberare il campo dall’idea che non ci sia un’attività “primaria” ben identificata, anche perchè il bouquet di discipline è molto vario ed è molto impegnativo tenere in piedi tutte le linee federali dedicate: La palestra Mariotti, ha un indotto di circa 450 praticanti tutto l’anno, e vi lasciamo immaginare “la facilità” nel rendere fruibile un impianto che ospita attrezzature sportive di ogni tipo (incluso un ring)” concludono dal PGS.