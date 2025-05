Il nuovo EP dell’algherese SPTFR e Robert Hein conquista le piattaforme streaming

La scena elettronica internazionale si arricchisce di un nuovo gioiello: “Silver Fire”, il nuovo EP dell’etichetta Resolve Recordings, firmato dai produttori e musicisti SPTFR e Robert Hein, disponibile dal 25 aprile 2025 su tutte le principali piattaforme di streaming e i principali online stores e distribuito su vinile in edizione limitata. Dopo il successo internazionale di “Acabàt”, uscito in autunno sotto l’etichetta Monkey Stereo Records dei produttori Alfredo Rosiello in arte Alfrenk e Massimo Solinas, e che fece parlare di sé scalando rapidamente le classifiche Beatport nella categoria “Melodic House & Techno”, SPTFR e Robert Hein tornano con due tracce disponibili in doppia versione: una estesa, pensata per i DJ e una versione più breve che sta già conquistando le playlist globali. Dietro i nomi d’arte di SPTFR e Robert Hein si cela il consolidato sodalizio dei due cugini Esposito, Giuseppe e Roberto, che portano avanti l’importate progetto musicale tra Alghero e Roma, arricchito di esperienze e influenze maturate nei diversi ambiti artistici nei quali operano.

Silver Fire EP si presenta con bassi potenti e atmosfere avvolgenti che si fondono in una narrazione sonora capace di catturare l’ascoltatore più esigente. Un EP concettuale di melodic techno che fonde profondità emotiva e paesaggi sonori ad alta intensità. Il lato A presenta un brano vocale coinvolgente, ispirato al lirismo evocativo dei The Cure e alle trame euforiche della musica trance. Sul lato B, l’energia si intensifica con sintetizzatori potenti e bassi dinamici e pulsanti, dando vita a un’esperienza travolgente e immersiva. Toni freddi e nostalgici attraversano l’intero EP, conferendogli un carattere unico e memorabile, capace di toccare le corde dell’emozione e dell’energia. Musica scardinata dalla tendenza, lavorata con passione per essere sempre attuale, una pasta sonora che rapisce l’ascoltatore interessato a suoni non commerciali provenienti dalla scuola tedesca.

Il nuovo disco, già inserito al sesto posto nella top 100 delle vendite di genere, si compone di due tracce: Silver Fire e Deo No Disco. Silver Fire, disponibile nelle due versioni – estesa e non – è un viaggio ipnotico, maggiormente rivolta all’ampio pubblico e con un intenso momento vocale. Deo non Disco è adatta al mercato del clubbing. Al momento Deo Non Disco ha raggiunto la quarta posizione nella Hype Top 100 “Melodic House & Techno” la principale classifica di Beatport dedicata al clubbing e al mercato dei dj. Dopo “Acabàt”, arrivata al terzo posto nella stessa classifica confermando il suo impatto e il riconoscimento tra gli appassionati del genere, Silver Fire e Deo Non Disco si preannuncia un successo ben più importante che segna anche il consolidamento di Resolve Recordings, il ramo musicale della Factory Studio che già nel mese di gennaio è entrata in top ten con l’album “The Record”.

SPTFR è il progetto musicale di Giuseppe Esposito, artista poliedrico la cui evoluzione creativa attraversa diversi mondi sonori. Dopo un primo percorso nella musica rock e metal, trova nella musica elettronica il suo vero linguaggio d’elezione, capace di esplorare emozioni profonde e senza tempo. Cresciuto tra la Sardegna, Milano e Budapest, SPTFR considera la musica una sorta di macchina del tempo, in grado di evocare memorie e creare connessioni autentiche. Dopo una pausa dedicata all’attività di fotografo e regista, Giuseppe ha fondato FACTORY, un rinomato studio di produzione multimediale ad Alghero, dove sviluppa progetti fotografici e video, mantenendo un approccio artistico sempre interdisciplinare. Questa esperienza visiva e concettuale si riflette oggi nella sua musica: un suono fluido e profondo, ricco di bassi intensi e atmosfere avvolgenti, capace di attraversare i confini di genere e tempo.

Robert Hein, è una figura consolidata della scena elettronica italiana. DJ e produttore attivo dai primi anni 2000, si è costruito una reputazione solida tra Roma e la Sardegna, combinando radici locali e visione internazionale. Co-fondatore e direttore artistico di Bless, e fondatore dell’etichetta IRREGULAR Music, Hein ha sempre saputo interpretare e anticipare l’evoluzione delle tendenze musicali. Negli ultimi anni ha focalizzato il suo lavoro sull’esplorazione di nuove tecniche e suoni, superando i confini tradizionali dei generi e abbracciando una ricerca stilistica aperta e contemporanea. La sua musica si distingue per l’attenzione al dettaglio sonoro, per la costruzione di ambientazioni suggestive e per la capacità di mantenere una forte identità artistica pur navigando tra contaminazioni e innovazioni.

La Factory. Il progetto della Factory, fortemente voluto da Giuseppe Esposito come prodotto algherese dedicato alle nuove tecnologie dell’arte (musica, fotografia, video e grafica), mira a modellare l’arte e renderla fruibile in tutti i campi lavorativi, un modo innovativo accessibile e sempre al passo con l’innovazione. Diversi i bracci operativi della Factory, dalla fotografia, la grafica e il video – dedicati al nuovo mondo della comunicazione digitale – alla musica con l’etichetta Resolve e al progetto Acque Internazionali Boat Parties – dedicato agli eventi di musica techno al largo della rada di Alghero. La forte componente artistica della Factory miscela perfettamente gli aspetti operativi e professionali dell’area comunicativa rendendo il prodotto offerto più appetibile dalle realtà professionali più importanti del territorio. Raffinati e fuori dagli schemi commerciali, SPTFR e Robert Hein si confermano quindi come due figure da seguire nella scena elettronica contemporanea e l’EP Silver Fire si presenta come un viaggio sonoro tra melodie ipnotiche, ritmi pulsanti e atmosfere suggestive da assaporare quanto prima.