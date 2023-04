Sentenza del Tar su servizi cimiteriali, “ennesimo pasticcio”

“Ennesimo pasticcio amministrativo e conseguente ennesima legnata da parte del Tribunale per l’Amministrazione Conoci. L’inettitudine degli amministratori della destra algherese non si ferma neppure davanti al cimitero e così il TAR è costretto a bacchettare il comune di Alghero, condannandolo anche al pagamento delle spese. Risorse di tutti i cittadini che se ne vanno per l’incapacità di chi è stato chiamato a gestirle”. È il duro commento con il quale i partiti di centrosinistra commentano la decisione del Tar Sardegna, che ha annullato la gara d’appalto per i servizi cimiteriali dopo il ricorso presentato dalla ditta arrivata quarta.

“D’altronde la sensazione è che non fosse neppure troppo difficile intuire che, facendo presiedere la commissione allo stesso dirigente che aveva redatto gli atti di gara, la procedura sarebbe potuta essere impugnata – scrivono ancora i gruppi PD, Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune – Purtroppo però, quando c’è di mezzo questa Amministrazione, senza nemmeno scomodare il diritto, anche le logiche di buon senso perdono di significato. A questo punto la gara per l’assegnazione dei servizi cimiteriali è completamente da rifare. Tempo e risorse sprecate a causa della solita superficialità”.