Sconfitta casalinga pesante per la FC Alghero contro il Badesi

Si chiude nel peggiore dei modi il girone di andata della FC Alghero, che al “Pino Cuccureddu” incassa una pesante sconfitta casalinga contro il Badesi, impostosi per 2-5. Un ko che va ben oltre il risultato finale e che lascia aperti numerosi interrogativi sul piano caratteriale e tecnico. Al di là delle assenze, la FC Alghero ha mostrato gravi lacune soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento: a tratti la squadra è apparsa rassegnata, incapace di reagire con determinazione alle difficoltà incontrate nel corso del match. Per la cronaca, al primo affondo il Badesi passa in vantaggio: Martini riceve palla sulla destra e lascia partire un diagonale rasoterra che si insacca alla destra di Sotgiu. La FC Alghero prova a spingersi in avanti, ma si espone a pericolose ripartenze. All’11’ Fauli si inserisce da sinistra e, indisturbato, firma il raddoppio ospite. Al 26’ arriva il terzo gol: ennesima disattenzione difensiva dei padroni di casa e Martini entra in area depositando nuovamente la sfera in rete. Alla mezz’ora la FC Alghero prova a reagire e con Raimondo Serra sfiora il gol con un rasoterra da sinistra che esce di pochissimo. Al 32’ Pintus ci prova su punizione, ma Ruggiu respinge di pugno. Si va al riposo sullo 0-3.

Nella ripresa il copione non cambia: al 52’ Pastore anticipa la difesa algherese e sigla il quarto gol del Badesi. Al 60’ Raimondo Serra tenta di riaprire la gara, ma la difesa ospite chiude. Un minuto dopo Sotgiu si supera deviando in angolo un tiro ravvicinato di Ehichioya, ma al 63’ arriva comunque il quinto gol ospite, ancora con Martini. Nel finale, con il Badesi che allenta la pressione, la FC Alghero trova due reti utili solo per rendere il passivo meno pesante: al 73’ Spanu supera Ruggiu con un preciso rasoterra, mentre all’81’ Pintus firma il 2-5 su assist di Federici. Il forcing finale dei giallorossi non produce ulteriori risultati. Il match si chiude così con una sconfitta netta e dolorosa per la FC Alghero, chiamata ora a una profonda riflessione per invertire la rotta nella seconda parte di stagione.