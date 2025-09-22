Sardinia Open, gli italiani partono col piede giusto

Ha preso il via oggi, con il primo Futures Event (montepremi 3,5mila dollari), la settimana del Sardinia Open International Wheelchair Tennis, torneo internazionale di tennis in carrozzina sui campi in green set del Tc Alghero. Questo primo torneo si concluderà venerdì 26 settembre.

Da domani, invece, spazio al Sardinia Open International èAmbiente (categoria Itf1Series, montepremi di 35mila dollari), che vedrà in campo i migliori giocatori al mondo nelle categorie Men, Women e Quad.

Manifestazioni di questa portata non potrebbero disputarsi senza l’aiuto economico e logistico di sponsor pubblici e privati. La 25esima edizione del Sardinia Open vede come main sponsor l’azienda sarda èAmbiente, leader nel settore. Confermato il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dal Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Tennis Padel, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Nel primo turno del Future maschile, avanzano gli italiani Stefano Puccetti (7-6, 7-5 su Moreno Monti), Alberto Moja (6-1, 6-3 su Renzo Partel), Andrea Morandi (che non ha concesso giochi al francese Karim Fourrez), Giovanni Zeni (6-0, 6-1 sullo svedese Felix Myren) e Fabian Mazzei (che ha vinto 7-3 il primo set al tiebreak e poi ha incassato il ritiro di Mario Cabras). Dario Benazzi ha ceduto 6-0, 6-2 davanti allo svedese Hampus Linder-Olofsson. Già al secondo turno la testa di serie numero 3 Antonio Cippo, la 4 Ivan Tratter, la 7 Lorenzo Deglinnocenti e Paolo Tontodonati.

Nel Future femminile, vola in semifinale Marianna Lauro, che regola 6-0, 6-1 l’elvetica Linda Kueng e incontrerà un’altra svizzera, Angela Grosswiler, che ha battuto 7-5, 6-2 Vanessa Ricci. Avanza anche Elisabetta Barbieri (4-6, 7-6, 6-4 sulla lituana Agneska Tolocko), che sfiderà la colombiana Sofia Valentina Ruiz Fontalvo (7-6, 6-3 su Francesca Baldini).

E’ tempo di semifinali anche tra i Quad: l’israeliano Roy Abergil affronterà Mariagrazia Lumini (6-0, 6-2 sull’elvetico Job Brenlla), mentre lo spagnolo Roberto Romo Martin sfiderà il francese Pierlin Angeli (che ha incassato il forfait di Alberto Corradi sul risultato di un set pari, 1-6, 7-5).

Nella foto: Marianna Lauro