Sardegna Powerlifting: prosegue il dominio nel Campionato Regionale di Panca

La Sardegna Powerlifting conquista per l’ottavo anno il titolo di miglior società ai Campionati Regionali di Distensione su Panca FIPE, confermando il proprio dominio nel panorama sardo del powerlifting. La gara, svoltasi il 13 aprile a Cagliari (Pirri), ha visto una straordinaria partecipazione di atleti provenienti da tutta l’isola e rappresenta anche una tappa di qualificazione ai Campionati Italiani di fine maggio. A trascinare la squadra verso il successo sono stati sei primi posti, tre secondi posti e numerosi piazzamenti di rilievo.

A brillare su tutti: Silvia Spano (Alghero), prima classificata nella categoria 55 kg con 81 kg sollevati, miglior atleta femminile della gara. Giovannino Pinna (Sorso), primo nella categoria 88 kg con 175 kg sollevati, e miglior atleta maschile della competizione. Completano il podio per la Sardegna Powerlifting: Primi posti: Maikol Cimino, Denys Parfenyuk, Domenico Cordone, Asia Turri. Secondi posti: Nicola Melis (al rientro in gara dopo un lungo stop), Maria Cauli, Simona Carta. Terzi posti: Gianmattia Atzei. Piazzamenti di valore anche per Roberto Cossu, Ignazio Mei, Luca Marcialis, Gianmario Fresi (Alghero), Cristina Putzu, Matteo Lepori, Bruno Rombi, Lorenzo Melis, Massimo Lai, Silvia Sainis e Tiziano Mascia.

Il presidente della società, Mirko Calisai, si congratula con tutti gli atleti e ringrazia calorosamente i coach Giovannino Pinna, Samuele Pisu, Cristian Cabriolu, Denys Parfenyuk e Nicola Melis, oltre alle società partner: Elite Power Training, Studio Personal Pisu, Powerlifting Cagliari, Black Bears Powerlifting e Training Lab.

“Senza il lavoro congiunto di atleti e allenatori – sottolinea Calisai – un risultato del genere non sarebbe stato possibile. Il nostro progetto di unire le forze del powerlifting sardo continua a portare frutti importanti”. In attesa della pubblicazione ufficiale dei qualificati ai nazionali, è già confermata la partecipazione alle finali di Giovannino Pinna. A fine gara, Silvia Spano ha dichiarato: “Sono felice del risultato, anche se si poteva forse aggiungere qualche chilo. Ringrazio di cuore il mio coach Giovannino Pinna, che sa sempre come tirare fuori il meglio da me, e la Sardegna Powerlifting per questa grande opportunità.”