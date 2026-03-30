SAP Alghero regina del basket giovanile: l’Under 15 è Campionessa Regionale a punteggio pieno

L’Under 15 femminile si conferma Campionessa Regionale al termine di un percorso perfetto: imbattuta per tutta la stagione, prima in classifica a punteggio pieno sia nella fase di qualificazione che nella seconda fase. Un dominio certificato nella finale vinta contro il Gruppo Sportivo Oratorio Elmas per 31-26, al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni. A rendere ancora più prestigiosa la stagione della SAP Alghero, arrivano anche i successi dell’Under 19 femminile che termina la stagione nella seconda gara dei playoff e dell’Under 17 femminile che ottiene il titolo regionale e l’accesso al concentramento che si terrà dal 10 al 12 aprile nel Lazio, a Formia. Una chiara conferma della qualità del lavoro svolto e della solidità dell’intero progetto sportivo arriva anche dai risultati raggiunti dal gruppo Under 17 Eccellenza maschile, che per il terzo anno consecutivo conquista il titolo regionale e che ha già iniziato la fase interregionale.

Il titolo regionale Under 15 apre ora le porte alla fase nazionale: dal 24 al 26 aprile le atlete algheresi saranno impegnate nel Concentramento n. 8, dove affronteranno le migliori squadre italiane di categoria, in un contesto altamente competitivo e formativo. Vi prenderanno parte anche la seconda classificata della Lombardia, la prima della Sicilia e la vincente dello spareggio n.6, che vedrà affrontarsi la prima classificata del Trentino-Alto Adige e la quarta dell’Emilia-Romagna. Un appuntamento di alto livello che rappresenta un’importante vetrina e una grande opportunità per il club algherese. Grande soddisfazione per lo staff tecnico guidato dai coach Antonello Muroni e Paolo Patta, protagonisti di un lavoro attento e costante che ha portato alla crescita del gruppo sia dal punto di vista tecnico che umano. «Questo risultato è il frutto del lavoro quotidiano e della dedizione delle ragazze – commentano i coach Muroni e Patta – Hanno dimostrato una crescita continua durante tutta la stagione, affrontando ogni partita con determinazione, spirito di sacrificio e grande coesione. Non era scontato confermarsi, ma loro ci sono riuscite con carattere. Siamo orgogliosi del percorso fatto e consapevoli che ora ci attende una sfida ancora più stimolante a livello nazionale».

Protagoniste di questa stagione straordinaria guidate dal Capitano Martina Peana, sono Viola Cantoni, Beatrice Fonnesu, Irene e Marta Onorati, Giulia Nieddu, Carlotta Pierangeli, Giorgia Sechi, Rebecca Urgias, Alice Zireddu , Adelaide Zoagli, Gloria Tiloca, Roberta Canu e Aurora Mura,: un gruppo unito e determinato, capace di trasformare il lavoro in risultati concreti. Determinante anche il contributo della società, da sempre impegnata nella crescita del basket giovanile. Un ruolo di primo piano è stato svolto dalle dirigenti Maria Antonietta Battaglia, Monica Casu e Patrizia Pinna, il cui lavoro costante ha sostenuto il percorso della squadra. Fondamentale, inoltre, il supporto degli sponsor e del Centro Mec, partner prezioso nello sviluppo di questo ambizioso progetto femminile.

Il Presidente del Comitato Regionale FIP Sardegna, Salvatore Antonio Serra, ha espresso le sue congratulazioni alla società algherese, sottolineando il valore sportivo e formativo del traguardo raggiunto, oltre al fair play dimostrato da entrambe le squadre finaliste. Per la SAP Alghero, questa stagione rappresenta non solo un insieme di vittorie, ma la conferma di un progetto vincente che guarda al futuro con ambizione, ma soprattutto rappresenta un punto di partenza verso nuove sfide, con l’obiettivo di continuare a sognare anche a livello nazionale.