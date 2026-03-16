SAP Alghero, è un dominio assoluto: l’Under 17 Femminile è Campione di Sardegna

È un momento magico per la pallacanestro algherese, una scia di successi che si intreccia con l’entusiasmo della Nazionale femminile azzurra, capace di strappare il pass per i Mondiali dopo ben trentadue anni di attesa. In questo clima di festa, la SAP Alghero scrive le proprie pagine di gloria con una serie di prestazioni che confermano la solidità del progetto cestistico catalano.

Nel settore femminile, le fantastiche ragazze della Pallacanestro Alghero hanno letteralmente dominato la sfida di domenica contro la Virtus Cagliari. Il punteggio finale di 73 a 44 non lascia spazio a interpretazioni e consegna ufficialmente alla squadra il titolo di prima classificata nel Campionato Under 17 Femminile. Grazie a questo primato regionale, le algheresi volano direttamente al Concentramento Nazionale previsto per il 10, 11 e 12 aprile, portando i colori della Sardegna oltre i confini dell’isola.

Il valore del vivaio SAP trova ulteriore conferma nelle convocazioni per l’Academy Sardegna: Adelaide Zoagli e Giorgia Sechi hanno infatti partecipato all’allenamento d’élite diretto dal prestigioso coach Giovanni Lucchesi, un’esperienza formativa di altissimo livello che arricchisce il bagaglio tecnico delle giovani atlete. Il ritmo resta altissimo anche in queste ore, con l’avvio delle gare playoff per l’Under 19 Femminile a Selargius, a testimonianza di un inizio settimana quanto mai movimentato e ambizioso.

Anche il settore maschile ha regalato spettacolo sul parquet del Palamanchia. Nel campionato Under 17 Eccellenza, la Costruzioni Valentino SAP Alghero ha affrontato la Città Futura Roma in una gara che, dopo un primo tempo molto contratto chiuso sul 26 a 18, è letteralmente esplosa nella ripresa. I padroni di casa hanno preso il largo vincendo 92 a 65, trascinati da un Fabio Rosas in serata di grazia con 38 punti a referto, ben supportato dai 23 punti di Chemerys e dai 20 di Paolo Fara.

A completare il quadro dei successi casalinghi è stata la Serie D, sempre targata Costruzioni Valentino, che ha avuto la meglio sulla determinata Astro Cagliari. Il match si è concluso con un netto 102 a 77, trascinato dai 39 punti di uno scatenato Chef Mike. La nota più lieta della serata è stata però la linea verde della società, che ha visto l’esordio assoluto tra i grandi di due giovanissimi classe 2010, Federico Canu e Alessandro Valentino, a dimostrazione che il futuro della SAP è già presente.