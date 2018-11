Rugby: l’Amatori Alghero torna in campo dopo la pausa

Dopo la lunga pausa osservata dai campionati per i test match della Nazionale questa è la settimana della ripresa. L’Amatori Rugby Alghero che prima dello stop ha dovuto arrendersi in casa all’Unione Rugby Capitolina è pronta per ritornare in campo e affrontare il nuovo impegno che il Girone 3 del Campionato di Serie A gli ha riservato per la 5^giornata.

Gli algheresi, terzi della classe con 16 punti (solo -2 lunghezze dalla capolista Capitolina), sono attesi in terra di Sicilia per affrontare l’Amatori Catania, quarta in classifica. Una gara che come le altre nasconde le sue insidie e che deve essere affrontata al meglio per trovare subito il pronto riscatto. Il duo Paoletti e Bortolussi ha attuato allenamenti programmati e mirati a far si che la squadra tutta arrivasse al meglio alla ripresa della stagione. La pausa infatti è stata lunga, ben tre settimane.

“La squadra sta bene, anche i piccoli acciacchi che si erano presentati sono stati recuperati – ha spiegato uno dei due tecnici Tino Paoletti. “Sono state inoltre provate delle cose che vogliamo attuare durante tutto l’anno. Ci siamo concentrati sui nostri prossimi avversari – ha proseguito – e abbiamo studiato la preparazione migliore per affrontare questa gara. Si va a giocare su un campo difficile e oltretutto dobbiamo anche fare i conti con la lunga trasferta e la sveglia all’alba. Nonostante questo prepariamo sempre al meglio”. Davvero una lunga pausa quella del mese di novembre ma finalmente il 2 Dicembre si ritornerà in campo. Il pubblico algherese però aspetta già il giorno dell’Immacolata(8 dicembre) per poter ritornare ad assiepare gli spalti del Comunale di Maria Pia e tifare l’Amatori Rugby Alghero nella gara casalinga che la opporrà al Prato Sesto.