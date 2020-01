Rugby, l’Alghero chiude il girone di andata con una vittoria

Una vittoria importante dell’Alghero contro la diretta concorrente per la salvezza, I Centurioni Rugby. La gara, andata in scena in anticipo alle ore 12.00 a Maria Pia, è stata vinta dai padroni di casa con il punteggio di 20-5. Importante il recupero dall’infermeria di Sciacca e Salaris, da segnalare in campo il nuovo innesto Pietro Antonelli, classe 91’ proveniente dall’Aquila, e il rientro di Spirito. Parte bene l’Alghero, sempre in vantaggio anche nel primo tempo dove ha chiuso sul 6-5, frutto di due piazzati partiti dal piede di Micheli. Di contro gli ospiti sono riusciti a trovare una volta la via della meta con Bandera al 39^, che ha permesso alla formazione di Lumezzane di andare al riposo sul -1. Ritmi elevati tra le due formazioni anche al rientro in campo che però ha visto andare a tabellino solo l’Alghero che per due volte è andata in meta.

La prima volta al 9° con Tongia e la seconda al 27° con Calabrò, quest’ultimo appena rientrato in campo dopo un giallo. Entrambe le mete hanno visto la trasformazione di Micheli. Nonostante qualche errore e la meta annullata nel primo tempo, l’Alghero ha dimostrato di volere questa vittoria e di sapere quanto fosse importante far punti in questa ultima giornata del girone di andata. Ora la formazione catalana sale a quota 10 in classifica e attende i risultati di questa domenica ovale. Il prossimo impegno, domenica 19 Gennaio, sarà in Piemonte dove per la prima giornata di ritorno si andrà a giocare sul campo del Cus Torino.

Nella foto: immagine d’archivio