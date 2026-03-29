Per la FC Alghero solo un pari contro il Ploaghe

Pareggio casalingo dal sapore agrodolce per la FC Alghero, che impatta 2-2 contro un buon Ploaghe al termine di una gara combattuta e ricca di occasioni. Un risultato che sta stretto ai giallorossi, scesi in campo con l’obiettivo dei tre punti, ma che consente comunque di muovere, seppur di poco, la classifica alla luce dei risultati delle dirette concorrenti nella corsa salvezza. La cronaca si apre nel migliore dei modi per i padroni di casa: all’8’, al primo tiro in porta, la FC Alghero passa in vantaggio grazie a Riu, autore di un preciso destro dal limite che si infila nell’angolo basso alla sinistra di Camboni. All’11’ lo stesso Riu sfiora il raddoppio, ma viene anticipato da un difensore ospite al momento della conclusione. Il Ploaghe reagisce e al 13’ trova il pareggio con Palmisano, bravo ad approfittare di una disattenzione della retroguardia algherese. Gli ospiti prendono coraggio e al 34’ Pala impegna Dore con un tiro dal limite, mentre al 37’ è Demurtas a rendersi pericoloso, con la difesa giallorossa attenta a chiudere gli spazi. Prima dell’intervallo, al 41’, è la FC Alghero a sfiorare il nuovo vantaggio con Federici, ma Camboni risponde presente.

Nella ripresa, dopo appena due minuti, il Ploaghe completa la rimonta: sugli sviluppi di un corner battuto da Pace, Dongu svetta di testa e firma il 2-1. La reazione degli algheresi non si fa attendere: al 51’ Riu sfiora il palo di testa e al 57’ arriva il meritato pareggio. Sugli sviluppi di un corner di Andrea Peana, Federici si impone nell’area piccola e spinge la palla in rete per il 2-2. Nel finale la FC Alghero aumenta la pressione alla ricerca del gol vittoria, mentre il Ploaghe si difende con ordine provando a colpire in contropiede. Al 77’ Raimondo Serra non trova la porta da posizione ravvicinata, mentre all’88’ è Marco Carta a impegnare il portiere ospite, che salva il risultato. Dopo quattro minuti di recupero, il match si chiude sul 2-2: un punto che lascia un po’ di amaro in bocca ai giallorossi, ma che consente comunque di muovere la classifica contro un avversario che non ha concesso nulla.