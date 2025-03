Pallacanestro Alghero, tre straordinarie vittorie in serie D

Tripletta per la Costruzioni Valentino che nell’arco di una settimana ha portato a casa tre straordinarie vittorie nella Division 1, di cui 2 fuori casa. Sabato 15 marzo, nella gara giocata tra le mura amiche, la Costruzioni Valentino si è imposta 83 a 79 contro il Genneruxi Cagliari. Si è proseguito giovedì a Mogoro con una splendida e combattuta vittoria per 50 a 54. Il terribile trittico è finito sabato a Terralba dove i giovanissimi atleti della Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero hanno chiuso la gara con un canestro allo scadere: vittoria con il punteggio di 66-68.

“Un plauso a questi giovanissimi atleti per la crescita e i miglioramenti messi in mostra in queste 3 gare, un grande grazie allo Staff tecnico e alla Dirigenza per gli sforzi fatti e agli sponsor, in primis al main sponsor Costruzioni Valentino. Molti di questi giovanissimi atleti giocano nel Campionato Under 17 Eccellenza e sono imbattuti in Sardegna – dichiara Antonello Muroni.