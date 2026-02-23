Pallacanestro Alghero nella storia: terzo titolo regionale consecutivo Under 17 Eccellenza

Il parquet del Palamanchia si conferma terra di conquista per la Pallacanestro Alghero che, per il terzo anno consecutivo, mette in bacheca il titolo regionale Under 17 Eccellenza. In una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni, i ragazzi guidati da coach Mastropietro hanno superato la Dinamo in un match vibrante, chiudendo la pratica con un netto 92-72.

Nonostante il pesante divario di 50 punti registrato in gara 1 a favore della SAP, la sfida di ieri ha offerto uno spettacolo di ben altro spessore. Entrambe le formazioni hanno onorato l’impegno con giocate di alto livello e un’intensità agonistica che ha entusiasmato gli spalti gremiti, confermando la crescita qualitativa del basket giovanile locale.

Con lo scudetto regionale sul petto, la compagine algherese si prepara ora ad affrontare la fase interregionale. Il calendario si preannuncia tanto prestigioso quanto proibitivo: la Pallacanestro Alghero dovrà incrociare i ferri con le eccellenze di Toscana, Lazio, Campania e Marche (che schierano ben due formazioni).

Proprio l’approdo oltre Tirreno fa emergere una criticità che sta mettendo a dura prova molte società dell’Isola. I nuovi regolamenti FIP per la stagione 2025-26 impongono oneri finanziari pesantissimi: tra voli, pernottamenti, tasse gara e tesseramenti, la sostenibilità economica delle cinque trasferte nazionali è a forte rischio. Un paradosso per chi, sul campo, ha dimostrato di meritare il palcoscenico più importante.

Nonostante le nubi all’orizzonte finanziario, la società si gode un traguardo che è figlio della programmazione. Il titolo regionale, difeso per tre stagioni di fila, è il frutto di una sinergia che coinvolge dirigenti, sponsor e famiglie, pilastri fondamentali di un progetto tecnico capace di garantire continuità e successi ai massimi livelli giovanili.