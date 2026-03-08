Oristano, giovani karateka algheresi protagonisti

Si è svolta domenica 8 marzo, nel palazzetto di San Rodia a Oristano, la gara dedicata ai bambini fino agli 11 anni organizzata dalla FIJLKAM. All’evento hanno partecipato piccoli atleti provenienti da tutta la Sardegna e tra i protagonisti non potevano mancare le giovani promesse della Why Company Martial Gym Alghero.

La società algherese ha schierato otto bambini nelle specialità di Kata e Kumite, ottenendo un risultato di grande rilievo: tutti gli atleti sono saliti sul podio, conquistando complessivamente quattro medaglie d’oro e quattro d’argento. Una prestazione che conferma l’ottimo lavoro svolto dal club algherese nel settore giovanile.

Archiviata la competizione di Oristano, lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento. Domenica 15 marzo gli allenamenti nella palestra dell’IPIA saranno dedicati alla preparazione delle future gare, con l’obiettivo di affinare nuove strategie e arricchire ulteriormente il già ricco palmarès della società algherese.