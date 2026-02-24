Orgoglio Alghero a Barcellona: premiato Carlo Sechi

La giuria della tredicesima edizione dei Premis Martí Gasull i Roig ha assegnato il Premio Speciale della Giuria all’attivista algherese Carlo Sechi. Il premio riconosce la lunga ed intensa carriera di Carlo Sechi nell’ambito della difesa e promozione del catalano ad Alghero ed il suo impegno in diversi progetti e organizzazioni nell’ambito del dominio linguistico. La cerimonia di premiazione di lunedì 23 febbraio, si è aperta con l’esibizione del duo algherese Gionta i Riccardo, vincitori della seconda edizione del CantAlguer, che hanno presentato davanti al publico della Sala Paral·lel 62 di Barcellona, la canzone Quan miraves a lluny, estratta dall’omonimo album del 2024. Il premio principale della tredicesima edizione dei Premi Martí Gasull i Roig è stato assegnato, per votazione popolare, alla Bressola, la rete di scuole cooperative in lingua catalana della Catalogna settentrionale (Francia). Il Premi a la Innovació, invece, destinato a premiare i progetti in grado di promuovere l’uso del catalano attraverso nuovi linguaggi e mezzi di comunicazione, è andato a Easy Catalan, un progetto linguistico che dal 2018 crea contenuti audiovisivi per gli studenti di catalano.

Carlo Sechi, che ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria dalle mani di Mireia Plana, vicepresidente della Plataforma per la Llengua, ha esortato i giovani a difendere il catalano “con gioia e determinazione, ma anche con serenità”. Sechi ha fatto riferimento allo storico ritrovamento del 1960, che ha permesso di ristabilire i legami tra gli algheresi e gli abitanti d’altri territori del dominio linguistico catalano, e ha ricordato l’importanza di “dare ai giovani algheresi le opportunità di partecipare a diverse attività in catalano”. A questo proposito, Sechi ha citato come esempi la Colla Castellera Mataresos de l’Alguer, il CantAlguer, concorso per giovani cantautori CantAlguer, e il Progetto 4Vents per il gemellaggio tra gruppi scout della Catalogna e di Alghero.

Per l’ex sindaco di questa città, “la Sardegna è sempre stata orgogliosa della comunità linguistica e culturale catalana di Alghero” e “il fatto che la lingua rimanga viva è anche merito di tutti coloro che, arrivando ad Alghero da

altre zone dell’isola, vi si sono integrati anche linguisticamente”. La cerimonia di premiazione è stata anche ritrasmessa in diretta YouTube presso la Biblioteca Catalana di Alghero, dove il gruppo locale di Plataforma per la Llengua, accompagnato da volontari e simpatizzanti, ha celebrato con orgoglio il riconoscimento assegnato a Carlo Sechi.

—————————————

La juria de la tretzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ha assignat lo Premi Especial de la Juria a l’activista alguerés Carlo Sechi. Lo premi reconeix la gran i intensa carriera de Carlo Sechi en l’àmbit de la desfensa i promoció del Català a l’Alguer i la sua dedició en projectes i organitzacions en l’àmbit del domini lingüístic. La cerimònia de premiació del passat dilluns 23 de febrer, s’és oberta amb l’exhibició del duo alguerés Gionta i Riccardo, vencidors de la segona edició del CantAlguer, que han sorprés lo públic de la Sala Paral·lel 62 de Barcelona amb la cançó Quan miraves a lluny, treta de l’àlbum homònim de 2024. Per votació popular, lo premi de la tretzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig és anat a la Bressola, la reda de escoles cooperatives en llengua catalana de la Catalunya Nord (França). Mentre lo Premi a la Innovació, pensat per premiar projectes capaços de incentivar l’ús del català a través de nous llenguatges i mitjans, és estat assignat a Easy Catalan, un projecte lingüístic que del 2018 crea continguts audiovisuals per qui vol apendre lo català.

Recivint lo premi de les mans de Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, l’ex-síndic i activista, fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer, ha fet un apel·lo als joves a desfensar lo català “amb alegria i determinació, però també amb serenitat”. Sechi ha fet referiment al Retrobament del 1960, que ha permitit reconstruir ponts entre los catalanoparlants de l’Alguer i los dels altres territoris del domini lingüístic, i ha recordat la importància de “donar oportunitats als joves algueresos perquè puguin viure en català”. En aquest sentit, Sechi ha posat d’exemple la Colla Castellera dels Mataresos de l’Alguer, lo concurs per a joves cantautors CantAlguer i el Projecte 4Vents d’agermanament entre grups escoltes de Catalunya i l’Alguer.

Per l’exsíndic d’aquesta ciutat, “Sardenya ha viscut sempre amb orgull tendre a dins lo bressol de la comunitat de llengua i cultura catalana del’Alguer”, i “lo fet que la llengua sigui a ésser viva també és mèrit de la gent nouvinguda de Sardenya que s’és integrada lingüísticament”. La cerimònia de premiació és estada retransmitida en directe YouTube també a la Biblioteca Catalana de l’Alguer, on el grup local de la Plataforma per la Llengua acompanyat de voluntaris i simpatitzants ha celebrat orgullosament lo reconeixement recivit de Carlo Sechi.