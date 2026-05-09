Il fascino del flauto bansuri conquista Sassari: lezione magistrale di Mauro Uselli

Mercoledì 6 maggio, presso la sede dell’Associazione Gruppo Olismo, in via San Carlo a Sassari, si è svolta una lezione didattica dedicata al bansuri, il tradizionale flauto indiano, promossa dal Maestro Mauro Uselli. Un incontro propedeutico tecnico che ha spaziato dalla didattica all’interpretazione di uno strumento poco conosciuto nell’occidente, ma uno dei più tradizionali della musica orientale indiana. L’evento ha richiamato numerosi appassionati provenienti da tutta la Sardegna, desiderosi di approfondire le innovazioni tecniche e le strategie esecutive proposte dal musicista.

La lezione si è distinta per l’approccio rigoroso alla melodia bansuri ma al contempo improntato allo spirito e alla filosofia indiana, elementi che il Maestro Uselli ha saputo trasmettere con grande efficacia. L’interesse manifestato dai partecipanti ha sottolineato l’importanza di iniziative volte a diffondere la conoscenza di strumenti e repertori non convenzionali, valorizzando la ricchezza di questo genere musicale, che possiamo definire di nicchia ma che oggi trova innumerevoli e versatili collocazioni, dalla cinematografia alle manifestazioni legate all’outdoor.

A conclusione della classe, il Maestro Uselli ha offerto un raffinato recital flautistico di notevole suggestione, che ha spaziato dalla musica barocca classica ai raga tradizionali indiani, dimostrando la straordinaria versatilità del Bansuri e l’ampiezza espressiva di questo strumento nel contesto musicale contemporaneo. Con questa iniziativa, Mauro Uselli conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama italiano del Bansuri, consolidando la sua posizione quale punto di riferimento essenziale per la trasmissione e la valorizzazione di questa antica arte musicale. Il workshop del maestro Uselli proseguirà in altre città italiane nella prossima stagione. “Questi incontri – spiega Mauro Uselli- sono sempre più richiesti per diffondere uno stile musicale meditativo e orientato al benessere. Quasi una colonna sonora di uno stile divita, che si fa spazio nel caos della quotidianità.”