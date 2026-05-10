Impresa eroica all’Isola d’Elba: Mattia Folegani è d’argento alla Capoliveri Classic

Non è solo un risultato sportivo, è una prova di carattere che entra di diritto nella storia recente del ciclismo sardo. Mattia Folegani, punta di diamante della società algherese Dueppi Cycling Project, ha firmato un’impresa straordinaria alla Capoliveri Classic, prestigiosa tappa internazionale del circuito UCI Hero Series.

In una griglia di partenza che contava oltre 400 atleti provenienti da tutta Europa, Folegani è riuscito a strappare un secondo posto assoluto che profuma d’oro. Ma a rendere il piazzamento quasi incredibile è il retroscena clinico: l’atleta ha affrontato i durissimi sentieri dell’Isola d’Elba stringendo i denti a causa della frattura dello scafoide rimediata nella gara precedente.

Nonostante il dolore e le sollecitazioni estreme che il percorso della Capoliveri impone ai polsi e alle braccia, Folegani ha mantenuto un ritmo altissimo, restando sempre nel gruppo di testa e cedendo solo nel finale la vittoria assoluta, ma blindando un argento di immenso valore tecnico.

Il traguardo di Mattia ha scatenato l’entusiasmo di tutto l’ambiente ciclistico isolano. In prima fila nei festeggiamenti, la sua società e il presidente Stefano Piras, che hanno voluto tributare un ringraziamento pubblico al corridore: «Un risultato di spessore mondiale che assume un valore immenso per le condizioni in cui è stato ottenuto. Grazie Mattia, da parte di tutta la società e da tutto il movimento ciclistico sardo.» Con questa prestazione, la Dueppi Cycling Project si conferma una realtà d’eccellenza nel panorama off-road, capace di portare i colori di Alghero e della Sardegna sui podi più prestigiosi delle serie internazionali. Per Folegani, ora, il meritato riposo per guarire definitivamente dall’infortunio, con la consapevolezza di aver compiuto un’autentica impresa da “eroe”.