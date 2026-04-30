Sa Segada, tutto pronto per la X edizione della Sagra della Fragola

Manca sempre meno all’appuntamento con la profumata e gustosa fragola della Nurra. Il 9 e 10 maggio, nella borgata di Sa Segada, si svolgerà la X edizione della Sagra della Fragola, uno degli appuntamenti più attesi della primavera algherese.

Il rosso e prelibato frutto, vera eccellenza del territorio, sarà il protagonista assoluto delle due giornate. I visitatori potranno degustare le migliori varietà coltivate dai produttori locali e visitare numerosi stand di enogastronomia e artigianato. Il ricco programma, messo a punto dal Comitato di Borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, offrirà un ventaglio ampio di scelte per mangiare e intrattenersi.

Prosegue, inoltre, la vendita dei biglietti per la Pesca di Beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione IEO Monzino e alla Lega del Filo d’Oro. I ticket sono acquistabili tramite le pagine social del Comitato di Borgata e comprendono una fetta della grande torta di beneficenza, realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi della Provincia di Sassari e la Scuola Alberghiera Ipseoa Sassari.

La giornata di sabato 9 maggio sarà dedicata a un pubblico più giovane con il “Best musicale 90/2000”: uno show con DJ, vocalist, ballerine e gadget che farà ballare tutti sulle note delle migliori hit di quel decennio.

La domenica 10 maggio, il programma si rivolge a tutte le età e alle famiglie. Tra gli appuntamenti clou, alle ore 17:00, spicca la “Grande Corrida della Sardegna – Dilettanti allo sbaraglio”, presentata da Christian Luisi con l’ospite speciale Enzo Mugoni. Per tutta la durata della sagra è prevista animazione gratuita per i bambini.

Infine, nella sola giornata di domenica, sarà presente l’ambulatorio oftalmico mobile della UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) per offrire a tutti i visitatori uno screening della vista gratuito.