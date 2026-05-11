Alghero domina il “Sardegna Open”: Pioggia di medaglie per il Centro Taekwondo

Il Centro Taekwondo Alghero scrive una pagina memorabile al Sardegna Taekwondo Open, la prestigiosa rassegna regionale svoltasi il 9 e 10 maggio a Olbia. La delegazione algherese ha messo in campo una prestazione di altissimo livello, riuscendo nell’impresa di portare tutti i propri cinque atleti sul podio, con un bottino finale che recita quattro medaglie d’oro e una d’argento.

Il successo della spedizione è stato trainato dall’entusiasmo dei giovanissimi. Gabriel Mastronuzzi, Riccardo Lai e Matteo Demartis, tutti all’esordio assoluto in una competizione ufficiale, hanno sorpreso il pubblico e i giudici per la qualità del loro Taekwondo. I tre cadetti sono riusciti ad affermarsi con autorità nelle rispettive categorie, portando a casa due ori e un argento che testimoniano la solidità del vivaio algherese.

Nella categoria -53 cadetti D, è arrivata un’altra splendida conferma grazie a Riccardo Bardi. L’atleta ha condotto un torneo impeccabile, culminato in una finale vinta di misura al termine di un match tecnico e avvincente che gli è valso il gradino più alto del podio.

A completare il quadro dei trionfi ci ha pensato Marco Are nella categoria Senior -63 (cinture rosse). Nonostante un infortunio che avrebbe potuto pregiudicare la sua prova, Are ha dimostrato una tempra eccezionale, vincendo il proprio incontro grazie a una gestione tattica sopraffina. La sua leadership è stata decisiva non solo sul tatami, ma anche all’angolo della squadra, dove ha vestito i panni del coach supportando i compagni più giovani verso la vittoria.

Questo traguardo collettivo nasce da un impegno che va oltre la singola prestazione sportiva. La società ha tenuto a ringraziare il presidente PierFranco Carta e i tecnici Pietro Oggianu e Gabriele Marras per il costante lavoro di preparazione, oltre all’intero gruppo di atleti che quotidianamente anima gli allenamenti. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai genitori, il cui supporto attivo rimane il motore fondamentale dietro ogni iniziativa della squadra. Con questa vittoria, il Centro Taekwondo Alghero ribadisce il suo ruolo di primo piano nel panorama sportivo regionale.