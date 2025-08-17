Tennis, Anastasia Ogno incanta Tolentino

È la tennista algherese Anastasia Ogno a scrivere il suo nome nell’albo d’oro del Torneo di Ferragosto, disputato sui campi in terra rossa dell’Associazione Tennis Tolentino, premiata come miglior scuola tennis delle Marche nel 2025. Ogno (classifica 2.5), tesserata con la Tennis Training School di Foligno, ha confermato il pronostico che la vedeva come testa di serie numero 1, ma ha dovuto affrontare un cammino tutt’altro che scontato.

Dopo un netto successo in semifinale contro Vittoria Muratori (TC Riccione), superata con un autorevole 6-4 6-0, la finale ha messo di fronte due eccellenze della stessa scuola: Ogno e la siciliana Beatrice Guccione, anch’essa 2.5. Il match si è rivelato una vera battaglia tecnica e mentale, giocata punto a punto con grande intensità.

A spuntarla è stata proprio Ogno, che ha chiuso il match con il punteggio di 7-5 6-4, dimostrando determinazione, intelligenza tattica e un’ottima gestione dei momenti chiave. La vittoria conferma il suo stato di forma e la sua crescente maturità agonistica.

Il torneo ha così consacrato la 2.5 algherese come una delle realtà più interessanti del panorama femminile italiano, in un evento che ha anche confermato l’altissimo livello della Tennis Training School di Foligno, capace di portare due sue atlete fino all’atto finale.